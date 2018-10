Goldman Sachs hlásí za 3Q18 zatím nejvyšší zisk na akcii v historii

Za prvních devět měsíců odreportovala banka Goldman Sachs čisté výnosy 28,08 mld. USD, tedy o 16 % vyšší než v loňském roce a nejvyšší za posledních 8 let. „Zisk na akcii je za tento rok nejvyšší v naší historii a návratnost vlastního jmění je letos nejvyšší za 9 let, bez ohledu na naše neustálé investice do příležitostí růstu,“ vyjádřil se k výsledkům generální ředitel David M. Solomon.

Nyní přímo k číslům třetího čtvrtletí: Výnosy segmentu FICC byly v tomto čtvrtletí zklamáním. Poklesly o 10 % na 1,31 mld. proti odhadu analytiků 1,45 mld. USD. Zisk na akcii byl ve 3Q 6,28 USD.

Investiční bankovnictví mělo ve 3Q silné čisté výnosy 1,98 mld. USD, přičemž čisté výnosy segmentu finančního poradenství byly nejvyšší za poslední 3 roky. Nechaly tak daleko za sebou konsensus trhu 1,75 mld. USD.

Čisté výnosy správy investic přispěly v tomto kvartále 1,70 mld. USD k rekordním čistým výnosům této divize od ledna do konce září ve výši 5,32 mld. USD.

GoldmanSachs je podle objemu aktiv pátou největší bankou ve Spojených státech. Banka letos změnila vedení, když jejího dosavadního generálního ředitele Lloyda Blankfeina na podzim ve funkci vystřídal David Solomon.

Akcie v pre-marketu rostou o 1,37 %.

Zdroj: Goldman Sachs, Bloomberg, Patria, ČTK