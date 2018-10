Itálie konečně odesílá návrh rozpočtu do Bruselu

Eurodolar se včera posunul vzhůru zpět k hranici 1,16, když americkou měnu nepotěšily výsledky maloobchodu za září v USA. Do centra pozornosti eurodolarového trhu se však může dostat Itálie , která včera oficiálně schválila rozpočet s deficitem ve výši 2,4% HDP a se všemi navrhovanými perlami jako je snížení věku pro odchod do důchodu či minimálním příjmem. Nyní je na bruselské komisi, aby zvedla hozenou rukavici a přinutila Řím k poslušnosti. Možná, že EK bude nyní více spoléhat na to, že za ní tuto nepříjemnou práci odvedou ratingové agentury, které by již brzy mohly Itálii snížit rating. Neboli euro stále nebude mít ještě na růžích ustláno.Forint by dnes měl sledovat zasedání MNB, byť se žádná změna politiky (navzdory vysoké inflaci v Maďarsku) se neočekává.