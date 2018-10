V září dramaticky rostly ceny zemědělských výrobců, nejvýrazněji od roku 2011. Čeká nás zdražování potravin

Na peněženku českého spotřebitele dolehne současný vývoj zvláště tíživě na přelomu roku. To se v cenách potravin naplno bude projevovat růst nákladů zemědělské výroby a také budou zdražovat dodavatelé energií, jako je elektřina nebo plyn. Spotřebitelská inflace se tak začátkem roku 2019 vyhoupne v meziročním vyjádření ke třem procentům.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND





Ceny průmyslových výrobců v září zmírnily svůj meziroční růst, avšak zpomalení růstu je méně výrazné, než se čekalo. Pravděpodobně zde zaúřadoval růst cen ropy, což je faktor, jenž bude působit proinflačně zřejmě i na počátku závěrečného čtvrtletí letošního roku.



Detailní pohled na zářijový vývoj cen průmyslových výrobců ukazuje smíšený obrázek.

Například výroba počítačů a elektroniky vykazuje stabilizovaný meziroční růst cen, totéž platí o strojích a zařízeních jinde nezařazených.

Výrobci dopravních prostředků či elektrických zařízení hlásí pokles cenových tlaků, farmacie či výrobci nábytku naopak hlásí zrychlení růstu výrobních cen.



Celkově je vývoj výrobních cen v tuzemském průmyslu smíšený: někde se růst zrychluje, jinde se cenový růst zmírňuje a stále nalezneme i odvětví, kde výrobní ceny meziročně klesají.

Nicméně, neschopnost koruny výrazněji a udržitelněji posílit povede v kombinaci s růstem využití výrobních kapacit k růstu cenových tlaků v mnoha odvětvích tuzemského průmyslu.

Otázkou je, nakolik k této tendenci přispěje vývoj cen komodit: ceny ropy jsou momentálně o dost vyšší, než se původně čekalo, to však nemusí být udržitelné a celkově tak může meziroční růst cen průmyslových výrobců v dalších čtvrtletích klesat.

Na počátku závěrečného čtvrtletí letošního roku, tedy v říjnu, ale může dražší ropa tlačit ceny v tuzemském průmyslu k rychlejšímu meziročnímu růstu.



Ceny v zemědělství i nadále meziročně klesají, v září byl ale tento pokles již jen neparný, když činil 0,4 procenta.

Patrný je růst cen v rostlinné výrobě, jenž souvisí s letošním horkým létem a jeho dopadem na úrodu.

Růst cen v rostlinné výrobě začne dříve či později působit ve směru růstu cenových tlaků i v živočišné výrobě.

Jestliže růst cen průmyslových výrobců může v dalších čtvrtletích klesat, tak v případě cen zemědělských výrobců lze čekat růst a jeho akceleraci, zejména v roce 2019.



Indexy cen výrobců byly ve 3. čtvrtletí vyšší, než co čekala ČNB: platí to jak o cenách v průmyslu, tak o výrobních cenách v zemědělství.



Vývoj výrobních cen vykázal vyšší růst, než jaký pro letošní třetí čtvrtletí čekala ČNB.

V kontextu se stagnací kurzu koruny v oblasti 25,80 za euro to bude argumentem pro vážnou debatu o dalším zvýšení úrokových sazeb již na nejbližším zasedání bankovní rady, tedy na počátku listopadu.

Osobně očekávám, že ČNB v listopadu své sazby opět zvýší, repo sazbu na úroveň 1,75 %, v prosinci by si ale mohla centrální banka vybrat v sérii zvyšování svých úroků pauzu.

Jinými slovy: očekávám, že v listopadu půjdou úroky ČNB opět nahoru, zároveň by ale mělo jít o poslední zvýšení sazeb pro letošní rok.



Radomír Jáč

hlavní ekonom

Generali Investments CEE