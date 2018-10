Ceny primárních výrobců potvrzují sílící inflační tlaky (Komentář)

Ceny primárních výrobců v září vzrostly oproti srpnu ve všech sektorech. Ceny průmyslových výrobců přidaly 0,3 % m/m, což znamená, že v porovnání s minulým rokem rostly o 3,2 %. Důvodem byly vyšší mzdové náklady i rostoucí ceny vstupních surovin, které se projevily zejména ve vyšších cenách v odvětví koksu a ropných produktů.

Růst cen zaznamenalo i stavebnictví a zemědělský sektor. Ceny stavebních prací přidaly meziměsíčně 0,5 %. Meziročně vzrostly o 3,8 %. Podepisuje se na tom obrovský převis poptávky nad nabídkou, protože kapacita tohoto sektoru je úplně vyčerpaná. Ceny materiálu a výrobky potřebné k rekonstrukci jsou meziročně dražší o 4,2 %.

Vyšší mzdy se odráží také v cenách tržních služeb pro podniky, které se meziměsíčně zvýšily o 1,2 % a v porovnání s loňským zářím 1,6 %. Ceny zemědělských výrobců jsou sice v meziročním vyjádření stále nižší (-0,4 %), meziměsíčně si ale připsaly 4,5 %. Důvodem jsou především vyšší ceny obilnin a olejnin, jejichž úrodě nepřispělo letošní sucho. Naopak klesly ceny masa.

V posledním čtvrtletí by se meziroční dynamika cen výrobců měla udržet nad tříprocentní hranicí. Potvrzuje se tak, že inflační tlaky v české ekonomice nadále přetrvávají a postupně se přelévají do spotřebitelské inflace. Ta se do konce roku udrží nad 2% cílem ČNB, které tak nic nebrání, aby pokračovala v normalizaci úrokových sazeb. Další zvyšování tak připadá hned na příští zasedání v listopadu, kde se klíčová sazba dostane na 1,75 %.