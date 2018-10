Šperkařský objev století: Vědci objasnili vznik modrých diamantů

Se zjištěním, jak vznikají modré diamanty, přišli vědci z Amerického gemologického institutu Po studiu 46 exemplářů přírodně modrých diamantů z celého světa odhalili, že vznikají v mnohem větších hloubkách, než se předpokládalo, a to zhruba v 700 kilometrech pod zemským povrchem. Jedná se o čtyřnásobnou hloubku, než ve které vznikají diamanty čiré či s jinými barevnými odstíny. Klenotník a odborník na drahokamy ze společnosti ALO diamonds Ivo Weber přibližuje, že na 200 tisíc vytěžených diamantů připadá v průměru pouze jeden modrý. Kvůli své vzácnosti jsou modré diamanty vhodnou dlouhodobou investicí. Jen za posledních devět let zhodnotily téměř dvojnásobně.



Odborníci z výzkumného týmu Amerického gemologického institutu zkoumali 46 modrých diamantů z různých koutů světa. Výsledkem jejich dvouletého bádání je studie, která popisuje vznik nejvzácnějšího zbarvení nejtvrdšího přírodního nerostu. Na rozdíl od jinak zbarvených variant zformovaných zhruba 170 kilometrů pod zemským povrchem, vznikají modré diamanty ve čtyřikrát větší hloubce 700 kilometrů. „Studie uveřejněná v prestižním časopisu Nature nám úplně poprvé vysvětluje, jak, a především kde jsou modře zbarvené diamanty tvořeny. Nové zjištění hraje zásadní roli v celkovém porozumění jejich vzniku,“ doplňuje Ivo Weber, klenotník a odborník na drahokamy z největšího českého klenotnictví ALO diamonds.



Záhada vzniku vyřešena

Vědci již delší dobu vědí, že je modrá barva způsobena stopami bromu v krystalové mřížce. Jak se prvek, vyskytující se zejména při zemském povrchu, dostal do diamantů vznikajících hluboko pod povrchem země, zůstávalo nezodpovězenou otázkou. Dle nejnovějších poznatků vědců se brom do těchto hlubin dostal při srážce a následném vzájemném podsouvání zemských desek. Právě v těchto hloubkách se kombinuje s uhlíkem při extrémních teplotách i tlaku a krystalizuje do nejcennějšího drahého kamene na světě. K povrchu se modré diamanty následně přibližují díky vulkanické činnosti. „Modré zbarvení je u diamantů velice vzácné a dává jim v porovnání s čirými diamanty mnohonásobně vyšší hodnotu. Kupříkladu investiční prsten z roku 2016, v němž byl zasazen modrý diamant Oppenheimer Blue, byl vydražen za rekordních 1,4 miliardy korun,“ dodává Ivo Weber.



Modré diamanty jako ideální investice

Pouze jeden z 200 tisíc vytěžených diamantů je modré barvy. Přestože jsou modré diamanty raritou, nechybí v nabídce českého klenotnictví ALO diamonds. Šperky, v nichž jsou tyto druhy drahých kamenů zasazeny, jsou totiž vhodné jako investice na dobu deseti a více let. „Hodnota modrých diamantů dlouhodobě roste. Nejen, že za poslední druhý kvartál 2018 připsaly 1,5 %, ale za posledních devět let svou hodnotu téměř zdvojnásobily,“ uzavírá Ivo Weber.