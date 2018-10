Německý ZEW klesá, US průmysl a spotřeba potvrzují silnou ekonomiku, domácí inflace

Německý ZEW index dnes pravděpodobně vykáže pokles kvůli propadu akciových trhů z minulého týdne a slabému výsledku tamního průmyslu. Americký průmysl naopak naznačí, že ekonomika USA je stále na růstové vlně. V regionu budeme netrpělivě čekat na zasedání maďarské centrální banky. Ta ale investory spíše zklame, když vyšle holubičí signál. Naopak domácí ceny v průmyslu za září potvrdí, že domácí inflační tlaky rozhodně neoslabují.

Americký průmysl potvrzuje růstovou dynamiku ekonomiky

Důvěra finančních trhů v německou ekonomiku vyjádřená indikátorem důvěry ZEW v říjnu pravděpodobně klesla. Výrazně jí podle našeho názoru poškodil propad akciových trhů z minulého týdne. Nepomohla ani mizerná čísla o průmyslové produkci, která z německé ekonomiky přicházela v posledních měsících. Pokles nálady v Německu brzdí dobrá domácí poptávka, která zatím nevykazuje známky oslabování.

Americký průmysl si na rozdíl od toho německého v posledních měsících vede velmi dobře. Pozorujeme velmi slušná růstová tempa, která potvrzují silnou dynamiku celé americké ekonomiky. Tento příběh potvrdí i statistika za září.

Spotřeba v Americe ani v Q3 nezklamala

Celkové americké maloobchodní tržby za září zklamaly. Prodeje aut zaostaly za očekáváním, když vzrostly o 0,8 % m/m, zatímco ekonomové SG očekávali 2% dynamiku. Nečekaný pokles zaznamenaly tržby v restauracích (-1,8 %). Ten možná souvisí s hurikánem Florence, nicméně v loňském roce ani hurikány Harvey a Irma takový efekt neměly. Za posledních 25 let jsme podobný propad tržeb v restauracích zaznamenaly dvakrát, nicméně vždy byl následující měsíc korigován směrem nahoru. Předpokládáme, že tomu tak bude i tentokrát. Tržby v kontrolní skupině, která se používá pro výpočet soukromé spotřeby v rámci HDP, naopak zaznamenaly velmi slušný růst, když meziměsíčně přidaly 0,5 %. Celkově ve třetím čtvrtletí kontrolní skupina přidala 4,8 % (mezičtvrtletně anualizovaně) a navázala tak na dobrou dynamiku v předchozích čtvrtletích.

Euro mělo včera tendenci mírně posilovat, v jednu chvíli se dokonce dostalo na úroveň 1,160 USD/EUR. Nicméně v průběhu asijské seance část svých zisků ztratilo a vrátilo se na hladinu 1,157 USD/EUR.

Domácí statistiky potvrdí inflační tlaky v české ekonomice

Trhy budou dnes v regionu sledovat hlavně rozhodování maďarské centrální banky. Neočekáváme, že by mělo dojít ke změně nastavení měnové politiky. Výstup z jednání bude spíše opatrný, což by mohlo investory zklamat. Forint by se tak měl dostat pod tlak.

České ceny průmyslových výrobců za září by měly podle našeho odhadu zaznamenat další růst. Na jedné straně na domácí výrobce tlačí vyšší náklady na mzdy, na druhé straně musí ještě platit více za suroviny, protože ceny komodit na světových trzích rostou. Meziroční inflace cen výrobců by se tak měla udržet na tříprocentní hranicí. Inflační tlaky by měly být zřetelné i v dalších primárních sektorech. Nahoru jdou ceny ve stavebnictví. Postupně by se měl zastavit i pokles cen zemědělských výrobků.

Koruna včera byla propadlíkem regionu