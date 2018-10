„Čínská Tesla“ v září zvýšila meziměsíčně prodeje o téměř 58 procent

Blu Sky Coming neboli modrá obloha přichází. To vlastně v překladu znamená čínský název Weilai jinak mezinárodně prezentované automobilky NIO. Ta v červnu spustila výrobu, resp. prodeje svého 7místného SUV s označením ES8. Elektromobilu v řadě parametrů srovnatelného s vozy americké automobilky Tesla. NIO však vozy zatím sama nevyrábí. O produkci ES8 se na základě dlouhodobé smlouvy stará státem ovládaná skupina Jianghuai Automobile Group (JAC), která kvůli produkci vozů NIO vybudovala novou továrnu “Hefei Manufacturing Plant”.

Produkce a následné dodávky vozů každopádně postupně nabírají na obrátkách. Zatímco v červenci se k zákazníkům dostalo 381 vozů, v srpnu 1 121 vozů, v září to pak již bylo 1 766 vozů ES8. Za 3. čtvrtletí tím automobilka dodala zákazníkům celkem 3 268 vozů, čímž překonala zhruba o 9 % svůj cíl. Plánovala totiž dodávky 2 900 až 3 000 vozů. Čínské silnice ke konci září mohlo již dohromady brázdit ještě o dalších 100 elektromobilů ES8 více, když k uváděnému počtu nutno přidat ještě první várku vozů dodaných v červnu.

V říjnu se další skok v prodejích vozů ES8 však nedá očekávat. Týdenní prázdniny v Číně v úvodu měsíce totiž přinesly zastavení výroby. Nakonec na 10 dní, když zmiňovaný výrobce JAC nejen realizoval údržbu výrobní linky, ale zároveň instaloval zařízení pro druhou montážní linku. Ta následně zajistí další expanzi produkce ES8, ale také zároveň umožní od druhého pololetí příštího roku výrobu i menší verze ES6, která má být představena v tomto čtvrtletí.

NIO stále predikuje, že do konce letošního roku prostřednictvím JAC vyrobí a následně dodá zájemcům celkově 10 tisíc vozů ES8. Připomenout lze, že plánovaná roční kapacita výrobního závodu JAC by při plném využití měla dosáhnout 120 tisíc vozů. Sama NIO pak buduje u Šanghaje svou vlastní továrnu, která by v roce 2020 měla začít produkovat další plánovaný vůz a to ET7.

Akcionářské změny

Skupina Baillie Gifford & Co., která je třetím největším institucionálním vlastníkem společnosti Tesla, investovala také do konkurenční NIO. A to již v dobách před vstupem čínské automobilky na akciový trh. Nicméně zářijová primární emise a následné obchodování s akciemi NIO vyústilo v navýšení podílu ze strany Baillie Gifford & Co. Zatímco v Tesle vlastní "sotva" 8 %, v minulém týdnu oznámila navýšení podílu v NIO na 11,4 %. Stala se třetím největším akcionářem.

Automobilku NIO, i díky preferenčním akciím, ovládá zakladatel a šéf Bin Li s podílem 14,5 %, resp. téměř s polovinou na hlasovacích právech. Větším majitelem v NIO je pak už jen známý čínský internetový gigant Tencent Holding s 13,4 %, resp. 21,7 % na hlasovacích právech.

Kurzový vývoj akcií NIO

Po zmiňované primární emisi mají akcie čínského výrobce elektromobilů za sebou již první měsíc obchodování na NYSE. Nutno říci, že poměrně divoký. V den debutu se propadly až na 5,35 USD, tedy asi o 14 % pod cenu z IPO (6,26 USD). O dvě seance později se však obchodovaly již až za 13,80 USD, tedy na více než dvojnásobku. Optimismus však vyprchával a úvod října již přinesl ceny znovu i pod zmiňovaným IPO.

Zprávy o akcionářských změnách či dnešní údaje o prodejích dodávají akciím NIO zpět růstovější impuls. V pondělí po růstu až na 8,30 USD zakončily nakonec výše „jen“ o 4,83 % na 7,82 USD.