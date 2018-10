Koruna propadlíkem regionu (Komentář)

Koruna dnes ztratila skoro všechny své zisky, které nasbírala v průběhu pátečního obchodování. Její kurz se tak znovu dostal nad úroveň 25,80 CZK/EUR. Nad touto hladinou své dnešní obchodování také uzavřela. Nepomohl ji ani relativně slušný výsledek platební bilance, který vykázala menší deficit, než očekával trh. Více jsme se platební bilanci věnovali zde http://bit.ly/2pU1BLj. Naopak maďarský forint se před zítřejším zasedání tamní centrální banky vydal k silnějším hodnotám. Své obchodování uzavřel na 322,9 HUF/EUR. Mírně si polepšil i polský zlotý, jehož kurz se odpoledne dostal na 4,292 PLN/EUR. Zlotému pomohlo i vyjádření členky bankovní rady NBP Grazyny Ancyparowicz, která se nechala slyšet, že ke zvýšení úrokových sazeb u českých severních sousedů by mohlo dojít do roka. To podpořila i revidovaná čísla zářijové inflace, která se posunula o desetinu procentního bodu nahoru na 1,9 % y/y.