US akcie klesají, nedaří se hlavně technologiím

US akcie vstupují do svého obchodování ve 42. týdnu výraznějším poklesem pod vedením technologií.Kromě obav z vlivu obchodních válek a vývoje inflace potažmo sazeb je pozornost upřena také na rozjíždějící se výsledkový kolotoč pro 3Q18. Tento týden se jeho kola roztočí naplno s takovými firmami jako jsou Netflix, Morgan Stanley , J&J, Procter&Gamble nebo Honeywell Data za zářijový maloobchod byla nečekaně slabá, což by mohlo podporovat zprávu o zpomalení inflace z minulého týdne.