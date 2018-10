CME (Koupit, 12m = 5,0 USD) - I nejslabší kvartál roku se přehoupne do zisku (Odhady výsledků)

Změna účtování: Vykázané údaje budou ovlivněny oznámeným prodejem chorvatských a slovinských aktivit. Hodnoty za roky 2017 a 2018 jsou očištěny o vliv prodávaných společností.

Výsledky hospodaření: Očekáváme, že třetí čtvrtletí tohoto roku naváže na úspěšný loňský rok a tržby společnosti vzrostou meziročně o 12 % na 133,8 mil. USD. Třetí kvartál vykazuje dlouhodobě nejslabší výsledky z celého roku. I letos budou růstu pomáhat velmi dobré makroekonomické podmínky v jednotlivých zemích, kde má CME své aktivity. Růst HDP je v pozitivní korelaci s vyššími tržbami z televizní reklamy. Oproti loňskému roku došlo k posílení dolaru vůči lokálním měnám na trzích, kde CME působí. Kvůli tomu dochází k tvorbě nerealizovaných kurzových ztrát.

OIBDA by měla meziročně vzrůst o 18,2 % na 29,7 mil. USD. Tento růst je podpořen především ziskovostí v Rumunsku a České republice, kde očekáváme OIBDA ve výši 17,6 mil. USD, respektive 14,1 mil. USD. OIBDA marže by dle našich odhadů měla vzrůst o 1,2 pb na 22,2 %.

Čistý zisk by se měl dostat do kladných hodnot a dosáhnout tak 10 mil. USD oproti ztrátě 7,9 mil. USD v loňském roce. To je způsobeno hlavně klesajícími úrokovými náklady. Ty předpokládáme na úrovni kolem 10 mil. USD v Q3 18 oproti 18,3 mil. USD v Q3 17.