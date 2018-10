Zisk Bank of America (+0,3 %) díky reformě a vyšším sazbám vyrostl nad odhady

Bank of America zvýšila čistý zisk ve třetím čtvrtletí o 32 % na 7,2 miliardy USD. Zvýšení vysvětlila účinky daňové reformy, nižšími náklady, lepším úvěrováním a vyššími úrokovými sazbami v USA. To jí pomohlo dorovnat nečekaně nižší příjmy z obchodování na dluhopisových trzích. Akcie v předburzovní fázi přidávají 0,3 %, zatímco futures na hlavní americké akciové indexy jsou zhruba 0,3 % až 0,6 % v mínusu.

Čistý zisk náležející akcionářům jí stoupl o 35 % na 6,7 miliardy USD. bez mimořádných položek banka vydělala 67 centů na akcii. Analytici podle společnosti Refinitiv v průměru očekávali 62 centů na akcii.

Čistý úrokový příjem, což je jedno z hlavních měřítek ziskovosti bank, se za tři měsíce do konce září zvýšil o 6 % na 11,9 miliardy USD, když se do něj promítly pro banku pozitivní účinky zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou. Ty měly pozitivní efekt i na již reportující velké americké banky, stejně jako daňová reforma prosazená prezidentem USA Donaldem Trumpem. Bank of America má velký objem vkladů a hypotečních cenných papírů a na vyšší úrokové sazby je při vytváření zisku citlivější než ostatní.

Příjem z obchodování na trzích s pevnými výnosy, měnami a komoditami (FICC) bez započtení dividend jí ve třetím kvartálu klesl na 2,1 miliardy USD, odhad Bloombergu byl na hodnotu 2,08 miliardy. V tradingu s akciemi jí příjem stoupl o 3 % na 1,0 miliardy USD.

Oproti tomu rezervy na krytí úvěrových ztrát se snížily o 118 milionů USD na 716 milionů USD.

Zdroje: BofA, Reuters, Bloomberg