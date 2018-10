Konec Sears? Po více než století?

Více než století stará společnost Sears ohlásila bankrot. V rámci něj hodlá uzavřít ztrátové obchody a vylepšit kapitálovou pozici novým dluhovým i akciovým financováním. Kdysi největší maloobchodník v USA se nedokázal přizpůsobit nástupu onlinových nákupů a propadl se pod tíhou svého zadlužení. Jeho kořeny sahají do 80. let, kdy společnost rozšířila svou nabídku o finanční produkty. Smutný konec by neměl zastínit ohromné úspěchy a vize společnosti (a jejího zakladatele Richarda Searse). P rávě Sears na sklonku 19. století přišla s myšlenkou obřích centralizovaných skladišť, nákupům ve velkém a rozvážení produktů koncovým spotřebitelům skrze železniční trať zdarma. Kniha přání od Sears měla již v té době okolo 800 stran plných produktů, které si zákazník mohl objednat. Společnost tak skoro o století předběhla svou dobu. Amazon jí za cenné lekce a poučení může být vděčný.

