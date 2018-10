Michl: 5 největších mýtů o rozpočtu Česka

Vždycky jsem měl rád hitparády, a tak jsem si teď udělal radost a sestavil svou vlastní. Není to hitparáda hudební (takže nevyhraje Metallica), ale ekonomická. Tady je top 5 čili pět největších mýtů o státním rozpočtu.

MÍSTO PÁTÉ: Díky EET se vybralo/vybere málo peněz

Dosud se vybralo přes 10 miliard Kč navíc na celkových vybraných daních a po naběhnutí všech čtyř vln EET (pokud politici nevyměknou) je možné počítat s inkasem minimálně 18 miliard Kč ročně navíc. EET nemá dopad jen na spravedlivější výběr DPH, ale i na daně fyzických a právnických osob. K tomu ještě funguje kontrolní hlášení, které ročně už teď přináší zhruba 18 miliard ročně navíc.

Dohromady se tedy jedná o zhruba 36 miliard ročně navíc pro rozpočet. Každoročně a oproti stavu, kdyby EET a kontrolní hlášení nebyly.

MÍSTO ČTVRTÉ: Více peněz se vybírá jen díky růstu

Meziroční nárůst daní a pojistného bude letos asi 142 miliard Kč – nejvíce od krize. Loni se na daních navíc vybralo 125 miliard Kč.

Dopad ekonomického růstu je pěkně vidět na DPH: V roce 2017 se na DPH vybralo o 32 miliard více než v roce předchozím. Růstu spotřeby domácností a vlády by ale podle odhadu ministerstva financí odpovídalo navýšení výběru daní „jen“ o 22 miliard.

Rozdíl 10 miliard Kč je tedy zásluha naběhlých opatření a dobrého výběru.

MÍSTO TŘETÍ: Máme vysoké daně

Zdanění v Česku je přesně na průměru zemí OECD a pod průměrem zemí Evropské unie. Respektive jak v porovnání se světem, tak i v EU nemáme vysoké daně. České zdanění dokonce klesá. V roce 1993 jsme zdaňovali 37 procent HDP, dnes 34 procent.

Průměr zemí OECD činí 34,3 procenta HDP a v čase roste – v roce 1993 bylo 33 procent.

Průměrné zdanění v EU je 40 procent HDP, průměrné zdanění v eurozóně 42 procent a opět v čase roste – v roce 1993 to bylo 40 procent.

MÍSTO DRUHÉ: Stát je pořád ve schodku

Výsledek státního rozpočtu za rok 2014, který ještě sestavil premiér Jan Fischer, byla sekyrka 77,8 miliardy Kč. Za rok 2015 to bylo minus 62,8 miliardy, za 2016 už plus 61,8 miliardy a za 2017 malé minus 6,2 miliardy Kč.

Letos na konci roku bude zhruba vyrovnaný rozpočet.

Co víc, když přihlédnu k tomu, že obce a kraje dostaly ze státního kupu peněz, a vezmu hospodaření dohromady za celou republiku, pak v roce 2017 byla tahle země (stát + kraje + obce) v přebytku 80,6 miliardy Kč, který mu ležel na bankovních účtech vynášejících nula nula nic. Byl to nejvyšší přebytek v historii.

Přebytkové hospodaření státu, měst, obcí a krajů se očekává i letos, dohromady ve výši kolem 87 miliard Kč.

MÍSTO PRVNÍ: Zadlužujeme se

Státní dluh na konci roku 2013: 1683,3 miliardy Kč, na konci 2014: 1663,7 miliardy, na konci 2015: 1673,0 miliardy, na konci 2016: 1613,4 miliardy, na konci 2017: 1624,7 miliardy.

Očekávání pro konec 2018 je 1624 miliard Kč.

Konec hitparády. Snad v ní tyto mýty nevydrží napořád. Já vím, přijdou další. Tak z toho pak udělám výběr nejlepších…



Aleš Michl, ekonomického poradce ministryně financí

Právo | 12.10.2018 | Rubrika: Trhy & ekonomika | Strana: 17 |