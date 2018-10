Akcie mají k delšímu nádechu stále daleko (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ kupuje rumunského dodavatele klimatizací, ventilací a vytápění High Tech Clima.

Dle Dany Drábové má nejlepší reference k výstavbě jaderných bloků jihokorejská společnost KHNP.

Minoritní akcionáři ČEZ žádají o svolání valné hromady.

Evropské akcie zahájí pondělní seanci propadem.

Nový týden z pohledu makroekonomických ukazatelů odstartují důležité americké maloobchodní tržby.

Investoři začnou svoji pozornost také věnovat výsledkové sezóně. Dnes reportuje například Bank of America.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení pro francouzskou biotechnologickou společnost DBV Technologies na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Ztráty v minulém týdnu se podařilo americkému akciovému indexu v průběhu páteční seance zmírnit. Index S&P 500 vzrostl o 1,4 %, i tak ale index za posledních pět dní propadnul o 4,1 %. Technologický Nasdaq v pátek posílil dokonce o 2,3 %. Právě technologie byly největším přispěvovatelem do růstu celého indexu S&P 500, když v rámci něho si polepšily o 3,2 %. Přes dvě procenta se vyhoupli i prodejci zbytného zboží nebo telekomunikace.

Akcie jezdí na trzích jak na horské dráze. Asijské tituly s počátkem nového týdne zamířily opětovně výrazně dolů. Většina indexů ztrácí značně přes jedno procento, asijsko-pacifický index MSCI padá o 1,1 %. Sešlo se několik negativních faktorů, a to v podobě komentářů amerických úředníků ohledně umělé slabosti čínského yuanu, možných odvet ze strany Číny v zavádění dalších cel či neúspěšných jednání ohledně brexitu. S tím souvisí velmi důležitý summit konaný ve středu a ve čtvrtek ohledně odluky Velké Británie od EU.

ČEZ

Společnost ČEZ prostřednictvím své nizozemské investiční skupiny CEZ New Energy investuje v Rumunsku a Srbsku do společnosti High Tech Clima, která se zaměřuje na instalaci klimatizací, ventilací a vytápění. Dodává zařízení do továren, logistických parků, kanceláří, nákupních center i běžných domů. ČEZ tím tak chce rozšířit svoje portfolio v oblasti energetických služeb, a to i na trzích jako je Rumunsko, kde chce využít i aktuálně slabé konkurence v tomto segmentu. High Tech Clima je svou povahou velmi podobná společnosti AZ Klima, kterou přede dvěma lety koupila firma ČEZ ESCO. Detaily transakce včetně ceny nebyly zveřejněny. Transakce podléhá ještě schválení rumunského antimonopolního úřadu.

Předsedkyně úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová uvedla, že ze šesti zájemců o dostavbu nových jaderných bloků v Česku má nyní nejlepší reference jihokorejská společnost KHNP, která včas a za domluvené peníze předala ke spuštění blok v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Podobně úspěšně se v zemi daří dokončovat i druhý blok. Do konce letošního roku by mělo být známo, jakým způsobem se bude financovat nový blok v Dukovanech.

Minoritní akcionáři ČEZ předali představenstvu žádost o svolání valné hromady, kde chtějí mimo jiné řešit manažerský opční program, strategii společnosti či prodej hnědouhelné elektrárny Počerady.