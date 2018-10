Rozbřesk: Krach jednání o brexitu ohrožuje libru…

Brexit začíná být reálným rizikem. Shoda na rozvodovém účtu mezi Británií a EU je sice v zájmu obou stran, především pak samotného Spojeného království. Některé body, a v prvé řadě otázka Severního Irska, jako by neměly rozumné kompromisní řešení. V ostatních bodech, jako je finanční vypořádání, uznání občanských práv nebo nastavení přechodného období pro sjednání nové obchodní dohody, už bylo dostatečné dohody dosaženo. Garance oddělení trhu Severního Irska je ale natolik citlivá, že ji na rozhádané britské politické scéně jednoduše Theresa Mayová zatím prosadit nedokáže. Co bude dál? Pokud středeční summit EU potvrdí, že pokrok v jednání je zatím malý a není se od čeho odrazit, má Británie problém. Čas ubíhá a listopadový summit může kvůli nedostatku času spíše než samotnou rozvodovou dohodu řešit přípravy na exit Británie bez dohody - do právního vakua, které by bylo pro vzájemný obchod velice bolestivé.



I z tohoto důvodu bude libra na začátku týdne nervózní a pod tlakem se může pokusit atakovat úrovně v okolí 0,90 EUR/GBP. Zvlášť pokud opravdu středeční jednání skončí krachem. A nebude sama, krach jednání o brexitu není dobrou zprávou ani pro euro, kterému na frontě s dolarem nebude pomáhat také výsledek voleb v Bavorsku nebo napětí kolem italského rozpočtu - návrh na příští rok musí italská vláda poslat do Bruselu nejpozději na začátku týdne.





Česká koruna se drží v okolí 25,80 EUR . Situace na akciových trzích se sice zklidnila, ale napětí kolem brexitu a italského rozpočtu bude držet asi celý region dál pod lehkým tlakem. I proto zatím na návrat k silnějším hodnotám moc nesázíme. Uvidíme, zda na slabou korunu v tomto týdnu (ve světle blížícího se listopadového zasedání) budou reagovat centrální bankéři z ČNB Zablokovaná jednání o brexitu , napětí kolem italského rozpočtu a nejhorší výsledek německé CSU v Bavorsku od roku 1950 - nic z toho není pro euro do tohoto týdne úplně dobrou zprávou. Navíc v tomto týdnu počítáme s relativně silným výsledkem amerických maloobchodních tržeb a s jestřábím vyzněním zápisu z posledního zasedání Fedu.Třebaže IEA v pátek snížila odhad růstu poptávky po ropě v tomto i příštím roce a aktivita amerických těžařů významně ožila (+8 aktivních vrtných souprav), ropa Brent startuje týden o procento a půl výše. Důvodem je diplomatická přestřelka mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy, která se týká zmizení saúdského novináře a kritika vládního režimu Khashoggiho, který byl naposledy viděn, jak vstupuje na saúdskou ambasádu v Istanbulu.Na Trumpovu kritiku reagovala Saúdská Arábie vyostřenou rétorikou, ve které zdůraznila svou klíčovou pozici ve světové ekonomice (čti na ropném trhu) a ochotu oplácet jakékoli pokusy o uvalení sankcí na království. Očekávat však jakékoli sankce ze strany USA se v tento moment zdá více než předčasné, oba dva státy představují navzájem vitální spojence. Na stranu druhou, pokud se bude Saúdská Arábie k situaci svého novináře dále stavět podobně konfrontačně, situace by mohla eskalovat, což by se projevilo bezesporu i na ropném trhu.