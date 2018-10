Odevzdání rozpočtů, Fed Minutes, summit EU

Odevzdání rozpočtů Evropské komisi, zápis z posledního zasedání americké centrální banky a summit EU. V tomto pořadí se postupně – od pondělí přes středu až po čtvrtek - uskuteční nejdůležitější události tohoto týdne. Na co se konkrétně se zaměřit?

Na dnešní datum spadá povinnost členských zemí EU odevzdat naplánované rozpočty na příští rok. Evropská komise je poté bude hodnotit a následně připomínkovat. Vůbec nejsledovanějším rozpočtem bude ten italský, u kterého hrozí, že bude vyhodnocen jako nesplňující fiskální pravidla EU. Zástupci Evropské komise na tento fakt již upozorňovali, italská vláda se i přesto nevzdala a zachovala naplánovanou úroveň deficitu pro 2019 na 2,4 % HDP. Pokud bude porušení pravidel potvrzeno, pro finanční trhy to bude představovat riziko výplachu, a to především na euru a u italských bondů.

Ve středu bude zveřejněn zápis z posledního zasedání měnového výboru Fedu, na kterém došlo na další zvýšení úroků o 25 bazických bodů. V dokumentu budeme sledovat zejména pohled centrálních bankéřů na odhadovanou trajektorii vývoje sazeb, a to obzvláště vzhledem k očekávané úrovni neutrální úrokové sazby.

Ve středu rovněž začíná dvoudenní summit zemí EU, kde ústředním tématem bude brexit. Byť se již dříve objevily informace, že konečné dohody by mohlo být dosaženo relativně brzy, spíše nečekáme, že by se tak mohlo stát již tento týden - ostatně, nedosažení finální podoby dohody po víkendových jednání potvrdil i hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier. Ve spojitosti s tím budeme sledovat především vývoj britské libry.

Co se týče dalších dat, dnes bude zveřejněn výsledek amerických maloobchodních tržeb za září. Eurodolar po citelném zpevnění eura z minulého týdne zahájil nový týdne mírně níže pod hranicí 1,160 EURUSD. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,156 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,28 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,151 do 1,164 EURUSD.*

Koruna si v závěru minulého týdne připsala zisky společně s polským zlotým a maďarským forintem, díky čemuž se posunula ze čtvrtečních hodnot téměř u 25,90 za euro o zhruba deset haléřů. Tyto hodnoty drží i dnes ráno.

Tento týden bude z hlediska domácích dat relativně slabý. Dnes bude zveřejněn výsledek běžného účtu platební bilance za srpen a zítra index cen výrobců za září. Vzhledem k absenci dat by hnacím motorem kurzu měl být v příštích dnech především sentiment globálních trhů určený zejména děním kolem italského rozpočtu a summitu EU.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,80 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,71 až 25,84 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,22 až 22,40 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

