Pondělní obchodní seance 15. 10. 2018

Pondělí 15. 10. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+1,15 %), S&P500 (+1,42 %) a NASDAQ (+2,29 %).

Evropa: DAX (-0,13 %), FTSE 100 (-0,16 %) CAC40 (-0,20 %).

Čína: Hang Seng (-1,29 %), Shanghai Comp. (-0,92 %), CSI 300 (-1,36 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-1,87 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

JPY: Průmyslová produkce (srpen)

USA: (14:30) – Maloobchodní tržby (září)

-----------------------------------------------------------

Globální akciové trhy se tento týden zaměří nejen na pokračující výsledkovou sezónu za 3Q 2018, ale i zveřejnění zápisu z posledního zasedání americké centrální banky v podobě FOMC Minutes. FED plánuje další zvýšení úrokové sazby v měsíci prosinci tohoto roku. Další tři zvýšení jsou v plánu na rok 2019 a jedno v roce 2020. Z makrodat na sílu amerických spotřebitelů poukáže dnešní report amerických maloobchodních tržeb za měsíc září. Nedávná dávka výborných ekonomických údajů z USA spolu v kombinaci s jestřábími poznámkami představitelů americké centrální banky vyvovala prudký růst na dluhopisových výnosech.

Zájem investorů by se mohl také pomalu přesouvat k politické sféře a poznámkám ohledně blížících se voleb v USA. Během týdne se dočkáme velkého množství makrodat z Asie. Čína reportuje výsledky HDP za 3Q2018 a indexy spotřebitelských cen (CPI). Tyto data budou ostře sledována zejména z důvodu aktuálně probíhající války mezi USA a Čínou. K síle amerického dolaru se vyjádří americké ministerstvo financí v podobě pololetního reportu (The U.S. Treasury’s semi-annual report on currency manipulators).

Mezitím evropští obchodníci zhodnotí nejnovějších vývoj britské inflace, zaměstnanosti a dat maloobchodního prodeje. Dočkáme se i vodítek ohledně pokračujícího jednání Brexitu na britskou ekonomiku. Vývoj kolem jednání Brexitu a italského rozpočtu bude v popředí i tento týden. Představitelé Evropské unie se sejdou v Bruselu od středy do pátku. Očekává se rétorika i ohledně Itálie, ačkoliv toto téma v agendě přímo není.

Dnes pokračují v kvartálních reportech další americké banky. Evropské a americké trhy dnes brzy ráno navazují na sentiment z minulého týdne a otevřou v červeném.

Výsledková sezóna 3Q 2018 - Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Netflix (NFLX), IBM (IBM)