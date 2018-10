Silný růst, dobré vyhlídky rozpočtu. S&P zlepšila rating Polska

Ratingová agentura S&P zlepšila hodnocení úvěrové spolehlivosti Polska o jeden stupeň na úroveň A-. Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého zlepšení ratingu přiláká investory a dokazuje správnost kroků vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS).



S&P při zlepšení ratingu poukázala na silný hospodářský růst a dobré rozpočtové výsledky Polska. Předpověděla, že polská ekonomika v letošním roce vzroste o 4,8 procenta a napřesrok o 3,4 procenta.



"Toto rozhodnutí znamená přilákání většího počtu investorů do Polska. Znamená bezpečí na finančních trzích," řekl ke zlepšení ratingu Morawiecki. "Podle mne to ukazuje, že se pohybujeme správným směrem z hlediska polských rodin, polských občanů. Potvrzuje to rovněž, že co se týče institucionálních a soudních reforem, není to tak špatné," dodal.





Začátkem roku 2016 agentura S&P polský rating zhoršila. Upozornila tehdy, že nová vláda PiS oslabuje nezávislost klíčových státních institucí. Některé kroky PiS vyvolaly v Evropské unii obavy z podkopávání demokratických principů, píše agentura Reuters.Úvěrový rating je důležitý pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček . Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a je pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit nižší úrok.