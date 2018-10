Americký maloobchodní řetězec Sears vyhlásil bankrot

Americká maloobchodní společnost Sears Holdings vyhlásila bankrot. Firma, která je na trhu více než 100 let a která byla průkopníkem myšlenky prodávat všechno všem, je několik let ve ztrátě a není schopna splácet dluhy. Požádala proto o soudní ochranu před věřiteli, do konce roku chce v omezeném rozsahu dál fungovat a mezitím se pokusí najít někoho, kdo by ji chtěl koupit. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Firma doufá, že se jí podaří pod dohledem soudu prodat některé obchody a majetek, včetně značky domácích spotřebičů Kenmore. Podle dřívějších informací zdrojů hodlá Sears okamžitě uzavřít zhruba 150 z celkových přibližně 700 obchodů, které má v USA. Ze zbývajících obchodů jich asi 300 zůstane otevřeno. Budoucnost zbývajících 250 firma ještě zváží. Sears má nyní téměř 70.000 zaměstnanců.

Podnik měl dnes splatit dluh 134 milionů USD (tři miliardy Kč), toho však není schopen. Naposledy byl Sears v zisku v roce 2010. V loňském fiskálním roce podle agentury FactSet vykázal tržby 17 miliard USD, o pět let dříve přitom jeho tržby činily kolem 40 miliard USD.

Firma, jejíž kořeny sahají do roku 1886, začala jako zásilková společnost s objednávkami z katalogu. V době největšího vrcholu prodávala vše od hraček až po automobilové součástky prostřednictvím objednávek poštou a byla také důležitým nájemníkem v každém velkém obchodním centru v USA. Neobstála však v konkurenci firem jako je Amazon či Walmart, napsal server CNBC.