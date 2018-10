Drábová: ČEZ se aférou se sváry poučil

Energetická společnost ČEZ se aférou se sváry poučila a přijala kroky k nápravě, řekla dnes v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Odstávky elektráren mezi lety 2015 a 2017 kvůli nekvalitním rentgenovým snímkům svarů stály skupinu kolem deseti miliard korun, jak již dříve potvrdil generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.



"Dost podstatné kroky k nápravě byly ze strany ČEZ učiněny. Bohužel a bohudík to bylo až po průšvihu. Bohudík, protože ten průšvih byl dostatečně malý na to, aby ohrozil bezpečný provoz těch jaderných elektráren. Ale zároveň dostatečně velký a citelný na to, aby se ČEZ konečně vzpamatoval a začal reagovat na naše setrvalé upozorňování na to, že je tady řada - přes vynikající provozní výsledky, které obě ty jaderné elektrárny měly - takzvaných slabých signálů, že boj o co největší efektivitu - přeloženo do lidské řeči o co největší seškrtání nákladů na provoz těch elektráren, rozumně dosažitelné - začíná narážet na meze toho, co je únosné," uvedla Drábová.



Podle ní se nyní frustrace úřadu proměnila v lehké uspokojení, protože vedení skupiny přijalo kroky k nápravě. "Které povedou k tomu, že podobný průšvih nastane za dalších 15 až 20 let, až se zase ten management, který tam v té době bude, uklidní vynikajícími výsledky. To je takový cyklický vývoj," dodala předsedkyně. Podle ní jsou faktické důsledky vlastně kladné.





ČEZ již dříve podal trestní oznámení na neznámého pachatele s podezřením na podvod. Další oznámení podal Státní úřad pro jadernou bezpečnost, podle kterého mohl být spáchán trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. ČEZ předloni v dubnu odvolal z funkcí některé pracovníky Dukovan, kteří byli za problémy svarů odpovědní. Ostatním odpovědným zaměstnancům firma významně snížila mzdu . Při vyšetřování bylo odhaleno více než dvacet neúmyslných závažných nebo méně závažných porušení povinností současných nebo bývalých pracovníků.