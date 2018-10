Něco se zadrhává.

V Partii na Primě se s moderátorkou Terezií Tománkovou sešli staronoví senátoři Jaroslav Kubera a Jiří Čunek. Debata to byla sympatická, taková senátorsky noblesní, dokonce i prvně jmenovaný šetřil bonmoty. Z řady názorů, prezentovaných zkušenými politiky vybírám dva. Již na počátku pořadu primátor Teplic poznamenal, že ke ztrátě důvěry dojde ze dne na den a zpátky se získává dlouho. Kdesi uprostřed pořadu se pro změnu hejtman ze Zlína zase zmínil v souvislosti s nízkou volební účastí o tom, že spokojený člověk za časté nechává věci, které mu vyhovují tak jak jsou a k volbám nejde.

To velmi dobře pasuje na to, co se právě přiházívá hnutí ANO, resp. šéfovi Andreji Babišovi. Jeho uskupení se proti očekávání nevyvedly volby do Senátu, stejně jako ty nejdůležitější komunální v Praze. Tohle zadrhnutí nemusí být přechodné a důvody, které on sám pro ně nalézá, nejsou úplně přesvědčivé. Odhlédneme li od faktu, že ANO vypadá jako hnutí jednoho muže, což nemotivuje volit jeho "dvořany" (které si beztak vybírá a posunuje s nimi jako s figurkami na šachovnici sám) a nekompromisní personální perestrojky na významných postech státní správy, tak si možná neuvědomuje hrozbu, na kterou "dojela" ČSSD.

Jde totiž o to, že vládne (a v minulém období spoluvládl) se sociální demokracií v době, kdy, a nepochybně také jeho zásluhou, se občanům žije podstatně lépe než kdykoli před tím. Na vyšší mzdy (včetně té minimální), důchody a jiné dávky nevděčný volič nereaguje podporou (bere je rychle jako samozřejmost), a pokud vůbec jde k volbám, tak si začíná spíše všímat hlasů, které poukazují na slabá místa jeho politiky. Průměrný volič inklinuje k tomu vidět demokracii jako souboj výrazných osobností a přestává slyšet na pojmy jako pravice nebo levice, které beztak ztratily svůj původní obsah. Vnímá spíše mediální obraz, případně způsob jak se představitelé stran a hnutí prezentují. Dosavadní schémata a již použité argumenty ztrácejí na účinnosti.