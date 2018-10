Po komunálních volbách přišel debakl KSČM i v senátu.

Jen co se komunisté začali vzpamatovávat z velkého propadu v komunálních volbách, přišla další prohra. Ve druhém kole senátních voleb nepostoupila jejich jediná zástupkyně Milada Halíková. KSČM nebude mít poprvé za 22 let žádného senátora.

Bývalá poslankyně a kandidátka KSČM Milada Halíková neprošla v obvodu Karvinska, prohrála s bohumínským starostou Petrem Víchou. „Je mi líto, že se se do Senátu nedostala ani paní Halíková. Je to velmi moudrá a pracovitá žena,“ sdělil webu iDnes.cz bývalý místopředseda KSČM Josef Skála. Skála rovněž zastává názor, že současný lídr komunistů Vojtěch Filip by měl rezignovat. Ten se sice k odchodu podle všeho nechystá, ale výsledek voleb jej velmi mrzí.

Svůj mandát neobhájil ani jediný senátor Václav Homolka, který byl do senátu zvolen v roce 2012 za obvod Chomutov, letos však svůj mandát neobhájil.

Vedení KSČM zasedne příští týden k mimořádnému jednání. Chce rozebrat, co vedlo k hrozivému volebnímu debaklu. Veřejnosti chtějí změny v organizačních strukturách strany představit v roce 2020. Změnu a mladou krev potřebuje strana i podle Jiřího Dolejše, bývalého poslance za KSČM v Poslanecké sněmovně.

Minulý týden v komunálních volbách se komunisté ve většině měst v ČR propadli téměř nejníže ze všech velkých stran v ČR. V Praze komunisté odešli s mizivými 3,26% hlasů, v Brně získali v komunálních volbách 4,13% hlasů a umístili se na 9. místě, až hluboko pod vítězným ANO.