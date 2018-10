Voliči po dvou letech obměnili složení Senátu

Český statistický úřad dnes ukončil zpracování výsledků voleb do Senátu Parlamentu ČR. Po druhém kole volby jsou známa jména všech 27 nových senátorů. Pracovníci ČSÚ nezaznamenali během voleb žádné komplikace, které by ovlivnily zpracování výsledků voleb.

Ve druhém kole letošních senátních voleb přišli voliči do volebních místností v celkem 25 senátních obvodech. Ve volebních obvodech Praha 4 a Vsetín druhé kolo neproběhlo, neboť zde voliči vybrali své zástupce v Senátu již v prvním kole.

Volební účast dosáhla ve druhém kole senátních voleb 16,49 %, v prvním kole voleb přišlo k senátním volbám 42,26 % voličů. Před dvěma lety přitom zájem o senátní volby projevilo v prvním kole 33,54 % voličů, v kole druhém pak 15,38 %.

Nejmenší počet hlasů potřebných k zisku senátorského mandátu byl 4906 v obvodu Ostrava-město.

„Nejtěsnějším rozdílem hlasů skončily senátní volby v obvodě Domažlice, kde rozdíl mezi vítězem a poraženým činil 930 hlasů. Nejmenší rozdíl mezi postupujícími kandidáty v prvním kole senátních voleb byl ve stejném obvodě a činil pouhých šest hlasů,“ uvádí Eva Krumpová, místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Průměrný věk nově zvolených senátorů a senátorek je 54,37 let. Nejstaršímu je 71 let, nejmladšímu 40 let. Do senátorských lavic voliči vyslali 25 mužů a 2 ženy.

V senátních volbách usilovalo o hlasy voličů celkem 236 kandidátů. Přes 82 % kandidátů byli muži, téměř 18 % pak ženy. Průměrný věk uchazečů o Senát byl 56 let. Nejmladších kandidátů, tedy čtyřicetiletých, bylo 5, nejstaršímu kandidátovi bylo 79 let. Nejstarší kandidátce ve druhém kole voleb bylo 73 let, do druhého kola senátních voleb postoupil jeden čtyřicetiletý kandidát. Voliči ve druhém kole vybírali celkem ze 40 mužů a 10 žen.

Nejvyšší volební účast byla zaznamenána v obci Čilá na Rokycansku, kde k volbám přišlo 76,47 % voličů. Nejmenší zájem projevili voliči v obci Mnichov ve volebním obvodu Sokolov, kde se volební účast zastavila na 3,35 %. Poslední okrsek byl zpracován v sobotu v 17:08.

„Český statistický úřad nezaznamenal po oba volební víkendy problémy, které by jakkoliv ovlivnily průběh zpracování volebních výsledků. Zaměstnanci ČSÚ i členové okrskových volebních komisí si zaslouží poděkování za to, že tyto dva skutečně náročné víkendy velmi dobře zvládli,“ dodává Eva Krumpová.

V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po jejich schválení budou publikovány ve Sbírce zákonů.

