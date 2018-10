Průzkum: Moderní technologie mění investování, ale investoři vyčkávají

Technologie přinesou zásadní změny v investování, ale ne všichni investoři jsou na to připraveni. Ukázal to největší celosvětový průzkum společnosti Fidelity International mezi institucionálními investory. Téměř tři čtvrtiny z?nich věří, že technologický pokrok do roku 2025 zcela změní toto odvětví. Jen jeden z deseti už ale integroval umělou inteligenci do svých investičních procesů. AI ale sama o sobě není schopna dělat investiční rozhodnutí, upozorňuje také Fidelity.



Institucionální investoři na celém světě očekávají, že do roku 2025 nové technologie výrazně změní způsob investování. Nicméně velká část z nich bude teprve zkoumat své možnosti.



Průzkum, který je největší svého druhu a zahrnuje 905 institucí v 25 zemích s investicemi ve výši 29 bilionů USD, zjistil, že institucionální investoři na celém světě očekávají, že trhy a rozhodování na nich budou díky novým technologiím rychlejší, přesnější a efektivnější. Celkově se 62 % investorů domnívá, že algoritmy pro obchodování a sofistikované kvantitativní modely povedou ke zvýšení efektivity trhů a 80 % věří, že blockchain a podobné technologie zásadně změní odvětví.





Instituce si uvědomují dopad, který pravděpodobně bude mít umělá inteligence (AI), a očekávají, že se v blízké budoucnosti budeme spoléhat na schopnosti AI v?mnoha oblastech včetně optimalizace alokace aktiv (69 %), sledování a hodnocení výkonnosti a rizika manažerů portfolia (67 %) a dokonce i ve vytváření vlastních portfolií bez pomoci správců aktiv (39 %).



Jen jeden z deseti institucionálních investorů (10 %) však již plně integroval umělou inteligenci do současného investičního procesu. Většina (66 %) přitom nyní nevyužívá možnosti AI. Někteří investoři však projevují intenzivní zájem a zkoumají, jaké to přinese v budoucnu možnosti.

Hlavně ne slepě



„Technologie se nadále vyvíjejí rychlým tempem a investičním týmům nově poskytují rozsáhlé a dostupné zdroje dat. Důsledky pro alokaci aktiv a tvorbu portfolia budou značné a v mnoha případech pozitivně transformační pro celé odvětví. Nicméně integrovat nové zdroje dat nebo algoritmy by se nemělo slepě,“ upozorňuje Paras Anand, ředitel Asset managementu pro oblast Asie a Tichomoří ze společnosti Fidelity International.

„AI sama o sobě není schopna dělat investiční rozhodnutí a více dat může přinést větší riziko šumů. Pokud ale investoři vše pečlivě zváží, mohou včlenit umělou inteligenci do svého rozhodovacího procesu."

Člověk x stroj



Výzkum Fidelity naznačuje, že institucionální investoři nejsou úplně jednotní v tom, jak chápou pozici člověk versus stroj, upozornil také Anand. Výzkum ukazuje, že více než polovina (53 %) institucionálních investorů se domnívá, že technologie nahradí tradiční investiční role, mnozí ale přikládají značný význam lidskému faktoru a 60 % věří, že AI spíše zvýší počet pracovních míst, než že je nahradí.