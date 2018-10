Pohotovostní finanční rezerva – nejdůležitější součást vašeho finančního plánu

Známe to snad všichni. Přestalo jezdit auto, odešla pračka nebo lednice…Nečekané výdaje se objeví vždycky, když je nejméně potřebujeme. Co teď? Ti šťastnější, kteří mají vytvořenou finanční rezervu, sáhnou do úspor. Jenže je spousta lidí, kteří nemají kam sáhnout. A nemusí to znamenat, že jsou bez peněz. Jen je mají možná nevhodně rozložené. Jak tedy vytvořit finanční rezervu, která vás v případě krize podrží?

Peníze musíte mít po ruce

Trendem při ukládání peněz je samozřejmě co nejvíc z nich získat. Takže využíváme různá stavební spoření, termínované vklady, odvážnější investují do fondů. Jenže když přijde nečekaná situace a potřebujeme peníze hned, jsou nám vyšší úrokové sazby na těchto produktech k ničemu. Hotovost totiž nemáme okamžitě k dispozici. Krizi pak řešíme úvěrem s úrokem třeba 15 % či předčasným vypovězením termínovaného vkladu, stavebního spoření, doplňkového důchodového spoření apod., čímž se často připravujeme o státní podporu vystavujeme riziku poplatků za předčasné ukončení, tj. namísto zhodnocení realizujeme ztrátu.

Když si vytváříte pohotovostní finanční rezervu (která by měla činit alespoň 3-6 měsíčních příjmů), využívejte účtů bez výpovědní lhůty. Peníze se na nich sice téměř nezhodnocují, nemusíte ale čekat na jejich uvolnění. Tyto účty by měly být vedeny v českých korunách, abyste se vyhnuli kurzovým ztrátám v případě náhlé změny kurzu české koruny vůči cizí měně.

Ano, jakmile máte dostatečně vysokou pohotovostní rezervu, zhodnocujte své prostředky na produktech pro dlouhodobou úložku peněz. Nikdy však nezačínejte tvořit finanční rezervy na těchto produktech (pro dlouhodobou úložku peněz).

Vždy rezervu doplňte

Jakmile se dostanete z krizové finanční situace, snažte se vybranou část úspor doplnit. I když to nepůjde naráz, ale třeba po menších měsíčních splátkách. Jen tak se vyhnete tomu, že při dalších nečekaných výdajích nebude z čeho brát.

Pozor na úvěrovou past

Jsou rodiny, které nemají žádné peníze bokem nebo jen velmi málo. A o vytváření rezervy se ani nesnaží. Proč, však když bude nejhůř, můžeme využít kreditní kartu nebo teda půjčku. Stejně tolik nikdy nenaspořím, není z čeho. To jsou časté argumenty. Jenže to je jeden úvěr, pak může přijít další na splacení toho prvního…a už se v tom točíte.

I kdybyste měli spořit po 100 Kč měsíčně, protože víc si prostě nemůžete dovolit, má to smysl. Každá koruna dobrá. Jednou přijde doba, kdy budete moci odkládat víc.