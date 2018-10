Summary: Banky odstartovaly slušný rozjezd výsledkové sezóny

JP Morgan



Americký bankovní dům otevírá výsledkovou sezonu na pozitivní notu. Klíčovou roli v růstu výnosů banka sehrála v posledním kvartálu úvěrová činnost, díky niž se podařilo trumfnout predikce trhu. Dynamika růstu však naproti posledním dvěma kvartálům o něco poklesla. Tržby poskočily vzhůru o 6 % yoy na 27,8 mld. USD, zatímco čistý zisk na akcii o 35 % yoy na 2,36 USD. Konsensus byl v obou případech nastaven o něco níže, konkrétně na 27,4 mld. USD a 2,26 USD. Efektivita banky vyjádřená metrikou efficiency ratio (provozní náklady děleno tržby) se meziročně nikam nehnula a zůstala na 57 %. Za překonání predikcí si medaili odnáší vyšší úroková marže a nízké rizikové náklady. Více detailů přiblíží následující řádky:



• Investiční divize: Příjmy z obchodování na finančních trzích meziročně bohužel sklouzly o 2 %. Nepočítaje daňovou reformu bychom se sice dočkaly růstu, nicméně jen o zanedbatelné 1 %. Můžou za to především výnosy dominantního FICC segmentu, které se propadly o 10 % kvůli nižším spreadům na rozvinutých trzích. Příjmy z obchodování na akciových trzích naštěstí opět zabojovaly a svým 17% yoy růstem vylétly vysoko nad konsensus. Management vyzdvihuje silnou klientskou aktivitu napříč všemi produkty. Investiční bankovnictví hlásí stagnaci s nulovým růstem, avšak musíme uznat, že se pralo s vysokou srovnávací základnou předešlého roku.

• Rizikové náklady: Čistému zisku nesmírně pomohly vytvořené rezervy, které se propadly o 35 % yoy na 950 mil. USD. Konsensus přitom stejně jako naposled předpokládal hodnotu až 1,5 mld. USD. Rezervy se budovaly opět hlavně na kreditních kartách (+150 mil. USD), což ale vyvážilo rozpouštění na hypotékách (odprodej úvěrů). Odpisy nedobytných úvěrů klesly o 12 % yoy na 1 mld. USD, což vytvářelo podstatnou část rizikových nákladů.

• Úvěrová činnost: Výnosová křivka se za uplynulý kvartál konečně začala hýbat směrem nahoru. Inflační očekávání se konečně začala zvedat pravděpodobně i díky vysokým cenám ropy a vytrvalému utahování měnové politiky americkým Fedem. Čistá úroková marže narostla nejen meziročně (+20 bps yoy), ale dokonce i mezikvartálně (+5 bps qoq). Predikce udávaly marži na úrovni 2,5 %. Růst bohužel přibrzdil objem poskytnutých úvěrů (jen +1 % qoq a +4 % yoy), který se nyní nachází na 954 mld. USD. Především zásluhou marže se tak čistý úrokový výnos zvedá o hezkých 10 % yoy na 14 mld. USD. Kvalita úvěrového portfolia se dočkala výrazného zlepšení, když poměr klasifikovaných úvěrů k celkovým úvěrům poklesl na 0,49 % (-7 bps qoq).

• Kapitálová pozice: Rizikově vážená aktiva ani objem kapitálu se v podstatě nehnuly z místa, což tím pádem platí i o ukazateli kapitálové přiměřenosti CET1, jenž je pořád na 12 %. To samé můžeme konstatovat o firemním supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv), jež se drží na hodnotě 6,5 %. Pozitivní dopady daňové reformy a rostoucí tržby se kladně podepsaly na návratnosti vlastního kapitálu (ROTCE), která dosáhla až 17 % (předešlý rok 13 %).



Suma sumárum, první banka otevřela sezonu lehce pozitivně. Vyzdvihujeme hlavně konečně rostoucí úrokovou marži a nízké rezervní náklady. Uznáváme však, že tady se jedná o jednorázovou položku, kterou přinesl odprodej hypotečních úvěrů.



Akcie se navzdory dobrým číslům vracejí k včerejší zavírací ceně.





Citigroup



Stejně jako JP Morgan, tak i Citi vykouzlila svým akcionářům lehký úsměv na tváři, i když přesně z opačných důvodů. V případě Citi to bola totiž právě investiční divize, která trhy nejvíce překvapila, zatímco úvěrová činnost hrála jenom druhé housle. Celkové tržby se s růstem o 3 % yoy na 18,4 mld. USD opět držely konsensu. Efektivita banky vyjádřená metrikou efficiency ratio (provozní náklady děleno tržby) se zlepšila poklesem tohoto ukazatele o půl procenta yoy na 56,1 %. Čistý zisk na akcii vyskočil i díky dopadům daňové reformy o 20 % yoy na 1,73 USD, čímž překonal predikce trhu o cca 5 centů. Pozitivní překvapení bylo způsobeno především nečekaně silnými výnosy z FICC segmentu, nicméně ruku k dílu přiložila i dobrá kontrola nákladových položek. Další řádky poskytnou hlubší náhled do výsledků banky:



• Finanční trhy: Výnosy z obchodování na finančních trzích vyrostly meziročně o 8 %, což je zásluha již zmiňovaného FICC segmentu. Vyšší sazby a měnové výkyvy vyhnaly výnosy tohoto byznysu vzhůru o 9 % yoy, zatímco konsensus počítal s 8% růstem. Výnosy z obchodování na akciových trzích se však zvedly jen o 1 % yoy, jelikož je u země držel nepříznivý vývoj samotných akcií a také nižší provize. Moc nepomohlo ani investiční bankovnictví, jehož výnosy klesly o 8 % yoy. Špatně se vedlo především na poli primárního úpisu (-8 %), avšak je nutno přiznat, že se potýkáme s poměrně vysokou srovnávací základnou.

• Úvěrová činnost: Výnosová křivka se za uplynulý kvartál konečně začala hýbat směrem nahoru. Inflační očekávání se konečně začala zvedat pravděpodobně i díky vysokým cenám ropy a vytrvalému utahování měnové politiky americkým Fedem. Je proto trochu s podivem, že se Citi nepodařilo vytáhnout čistou úrokovou marži výš (pořád 2,7 %; +0 bps qoq), když to dokázala v náročnějším druhém kvartálu roku. Průměrný objem poskytnutých úvěrů naštěstí nabobtnal o 4 % yoy (+1 % qoq) na 675 mld. USD a čistý úrokový výnos se nakonec posouvá vzhůru aspoň o 2 % yoy. Rezervní náklady si ze zisku ukously 2 mld. USD (-1 % yoy), což víceméně souhlasí s odhady trhu. Odpisy nedobytných úvěrů zůstávají na 1,8 mld. USD a poměr klasifikovaných úvěrů k celkovým úvěrům klesá na 0,58 % (-2 bps qoq).

• Kapitálová pozice: Kapitálová přiměřenost banky se opět mírně zhoršila. Nárůst rizikově vážených aktiv a pokles kapitálu snížil ukazatel CET1 o 30 bps qoq na 11,8 %. Pořád se však nacházíme pohodlně nad doporučovanou regulatorní úrovní. Firemní supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv) postihl stejný osud a ubírá 10 bps qoq na 6,5 %. Návratnost vlastního kapitálu (ROTCE) se dostává na 11,3 % (+3 p.b. yoy), což je samozřejmě především zásluha daňové reformy.



Abychom to nějak shrnuli, Citigroup si našla vlastní způsob jak potěšit trhy a napravila slabý výkon investiční divize, jenž nás mrzel v předešlých výsledcích. Tady akcentujeme především úspěch FICC segmentu, jenž v podstatě táhne celé výsledky kupředu. Úvěrová činnost však mohla zabrat trochu víc a nám zůstává doufat, že se vyšší úrokové marže dočkáme konečně v dalším kvartálu.



Akcie reagují na výsledky 2% růstem.