Výplach a důvody, o kterých jste možná neuvažovali

Už několikrát zaznělo, že nejnovější dvoudenní výplach na Wall Street podobal tomu únorovému. Jednoznačné vysvětlení celkem více než 5% propadu širšího amerického indexu S&P 500 prozatím není.

O některých faktorech na pozadí jsme na Patria.cz už psali. Zmiňovali jsme třeba rostoucí dluhopisové výnosy (americké desetileté výnosy zůstaly po vzestupu na 7letá maxima tento týden pod tlakem) nebo vyhlídky globální ekonomiky (expanze ekonomiky USA je tím, na co trhy v posledním roce hodně slyšely, i když zbytek světa zpomaloval).

To, co jsme dosud nezmiňovali, jsou na příklad spekulace na zachování stoického klidu na trzích. Něco takového urychlilo i únorový výplach. Tehdy zkolabovala dluhové cenné papíry ETN, kteréprostřednictvím složitých derivátových kontraktů (VIF futures) sázela na to, že se akciové trhy moc hýbat nebudou. Jenomže nastal opak, což tyto instrumenty i další obchodníky „shortující volatilitu“ (sázející na klidné vody) roztrhalo na kusy. A jak překotně zavírali pozice, volatilita ještě narůstala. Do akciových trhů se to tehdy svezlo přes futures na širší akciový index S&P a vyvolalo další propady.

Podobnou dynamiku jsme možná viděli i tento týden. Data americké CFTC ukázala, že investoři spekulovali na pokles futures na VIX nejvíce od ledna. Problém je, že jedno z oněch ETN, které únorový výprodej rozhoupaly, už neexistuje a druhé živoří. Tradeři s derivátovými nástroji navíc říkají, že trh se obecně už nechová tak jako na začátku roku.

Rotace



Pozoruhodná je tentokrát rychlost, s jakou se z triumfujících titulů staly poražení – a naopak. Akcie, kterým se letos zatím tolik nedařilo, najednou prosperovaly, a ty, které zatím vypadaly nezastavitelně, se pokorně postavily ke zdi.

Dluhopisové výnosy se používají k diskontování budoucí hodnoty cash flow, tedy peněžních toků. Čím jsou nižší, tím je to lepší pro aktiva s dlouhou durací – jako jsou 30leté americké státní dluhopisy nebo právě akcie, které je teoreticky možné považovat za trvalé cenné papíry, napsal list Financial Times.

Když se podíváme na technologické tituly - dosavadní dostihové koně v řadě investičních portfolií – tak ty jsou vzhledem k často neexistujícím dividendám a vyšším valuacím aktivy s nejdelší durací na světě. Takže když se teď dluhopisové výnosy zvýšily, „je naprosto pochopitelné, že vyšším sazbám nakonec podlehnou,“ tvrdí podle FT analytici v Morgan Stanley.



Velmi systematická strategie

Za spoustou investiční strategií, které hodnotí tržní expozici na základě volatility, stojí počítač. Když to na trzích začíná vypadat divoce, prodává. Když turbulence opadá, nakupuje. To, jak na kolísavost reagují, se může hodně lišit. Někteří analytici a investoři ale tvrdí, že právě tyto strategie mohou vzestupy a pád rozkomíhat.

Rebalance nastává u takto konstruovaných fondů (jako jsou třeba fondy rizikové parity) často v poslední hodině obchodního dne. To by mohlo vysvětlovat, proč se výprodeje prohlubovaly předtím, než zazvonil konec obchodní seance. Jenomže. V závěru dne upravuje své pozice také mnoho burzovně obchodovaných fondů. Aktivita se tak vměstnává do relativně úzkého okénka a ostatní investoři mohou cítit tlak na to, aby…dělali totéž.

Zdroj: FT