Ostravské hutě míří z indických rukou do indických rukou

Liberty House není veřejně obchodovanou společností, takže dostupnost informací o zdrojích jejího financování i aktuální finanční pozici je omezená. V loňském roce šéf a zakladatel skupiny Sanjiv Gupta, indický rodák, sice plánoval upsání části skupiny na burze, a to už v letošním roce, ale tento záměr se zatím nenaplnil. Z dosavadních Guptových vyjádření plyne, že ocelárny Arcelor Mittal Ostrava nemíní zase rychle přeprodat někomu jinému.

Gupta si zakládá na rodinné tradici rozvíjení firem v kontextu generací, nikoli let. To samozřejmě neznamená, že v případě ostravských hutí nemůže udělat výjimku. Gupta je pokračovatelem indické podnikatelské dynastie, svůj byznys rozvíjeli jako jeho děd, tak otec. Právě s jeho finanční založil v roce 1992, když mu bylo 21 let, společnost Liberty House. Dle jeho vyjádření mu vydělává hned od svého založení, přičemž takto získávané a kumulované prostředky mu umožňují realizovat současné rozsáhlé akvizice. Jeho jméno se do širšího povědomí v zahraničí dostává spíše až v tomto desetiletí, což jej odlišuje od všeobecně známých indických podnikatelů (nebo podnikatelů indického původu) typu právě Lakšmího Mittala.



Lukáš Kovanda

Hlavní ekonom, CZECH FUND