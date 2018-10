Perly týdne: Tesla posílí o 40 %, roste kryptoměnová kriminalita a u nás přijde výprodej aut

Ve světě…



El-Erian skeptikem: CNBC přináší rozhovor se známým investorem Mohamedem El-Erianem. Podle jeho názoru nedonutí současný negativní vývoj na akciovém trhu Fed k tomu, aby přehodnotil svou politiku. „Nemyslím si, že to Fed nějak zabrzdí. Musíme si podle mne prostě zvyknout na fakt, že trh musí stát na fundamentu, a ne na politice centrálních bank," uvedl konkrétně investor, který nyní působí jako hlavní ekonomický poradce společnosti Allianz.



El-Erian se domnívá, že přechod do prostředí, kde již ceny akcií nebudou drženy nahoře zejména politikou centrálních bank, nebude jednoduchý a čeká nás vysoká volatilita. Z dlouhodobějšího hlediska jde ale o zdravou změnu, která trhu prospěje. „Pro mě není překvapením, co se nyní děje. Jedinou otázkou je pouze, proč to trvalo tak dlouho,“ tvrdí El-Erian.



Podle jeho názoru ale současná slabost trhu nebude trvat dlouho, protože americkou ekonomiku táhnou nahoru „tři motory“: Fiskální výdaje, příjmy domácností a investice firemního sektoru. Pro následující dva roky je tak výhled pro americké hospodářství pozitivní. Letos podle investora jeho růst dosáhne 3 % a příští rok také. Pro srovnání – Mezinárodní měnový fond hovoří o 2,9% tempu růstu v roce 2018 a 2,5 – 2,7% růstu v roce následujícím.



Kryptoměnová kriminalita roste: Reuters tento týden poukazuje i na to, že „krádeže kryptoměn dosáhly během prvních devíti měsíců letošního roku hodnoty 927 milionů dolarů“. Tato informace pochází od americké společnosti CipherTrace, podle které toto číslo představuje 250% meziroční růst. Podle ní také soustavně roste počet menších krádeží v rozsahu 20 – 60 milionů dolarů. V celém roce 2017 dosáhly krádeže digitálních měn celkové hodnoty 266 milionů dolarů. Hackery a další podvodníky totiž přitahuje popularita bitcoinu a dalších 1 600 digitálních měn, které se objevily na trhu.



Dave Jevans, který je šéfem společnosti CipherTrace, říká, že „regulátoři jsou stále o několik let pozadu, protože existuje jen pár zemí, které skutečně zavedly účinné zákony proti praní špinavých peněz kryptoměnami“. A tvrdí, že jeho společnost si je vědoma dalších krádeží, které nebyly oficiálně hlášeny. Jejich celková hodnota prý dosahuje 60 milionů dolarů. Kryptoměnové trhy v zemích, které mají slabou právní ochranu proti praní špinavých peněz, pak podle Jevanse od roku 2009 vypraly s pomocí digitálních měn 2,5 miliardy dolarů.



Akcie Tesly o 70 % nahoru: Macquarie Research začal pokrývat akcie společnosti Tesla a zařadil se na stranu optimistů. Podle analytiků se jí totiž podaří dosáhnout svých výrobních cílů a „měla by být schopna dosáhnout ziskovosti“. To by mělo akciím této společnosti pomoci k růst zisků o více než 70 %.



„Teslu vnímáme jako růstovou technologickou společnost, která boří zaběhnuté pořádky v některých odvětvích, má diverzifikované portfolio produktů a silnou značku“, píše Macquarie ve své analýze. Těžit by měla firma z toho, že má silnou pozici na trhu s elektromobily, ale i skladování elektrické energie a její výroby. Cílovou cenu nastavila Macquarie na 430 dolarů za akcii. Dosáhnout by jí měla Tesla i díky tomu, že bude mít dost hotovosti na překonání období, kdy dosáhnou splatnosti její dluhy. Tuto hotovost získá z vládních dotací i z provozního toku hotovosti rostoucího díky prodejům Modelu 3. V neposlední řadě pak pomůže i „1,2 miliardy dolarů dosud nevyužitého dluhu.“.



Elon Musk popírá, že by si Tesla musela říci o nový kapitál na akciovém trhu, ale Macquarie tvrdí, že by to nemusel být špatný nápad. Takový krok by totiž „posílil dlouhodobý výhled firmy a poskytl finanční polštář pro případ, že by se dostavilo „nečekané slabší ekonomické období.“ Negativně by pak podle společnosti mohlo na valuaci Tesly doléhat chování jejího šéfa Muska, ten ale „bude v dohledné budoucnosti i nadále klíčovou součástí Tesly.“



Z dálnice brexitovské parkoviště: Politico tvrdí, že Britové začali pracovat na přeměně silnice M26 v jihovýchodní Anglii na velké parkoviště. Jejich cílem je zabránit dopravnímu chaosu v případě, že nakonec nebude s EU dosaženo žádné dohody o brexitu. Jednání nyní blokuje otázka hranice se Severním Irskem a někteří britští politici protestují i proti vládní představě o obchodní dohodě s EU.



Pokud by bylo nakonec jednání s EU neúspěšné a dohody dosaženo nebylo, dají se očekávat problémy s dopravou v přístavu Dover, kde budou muset probíhat celní kontroly. Právě proto se nyní začalo pracovat na zmíněném parkovišti. Z prací jsou ale podle Politica nemile překvapeni místní zastupitelé, protože je o nich nikdo předem neinformoval a vláda naopak tvrdila, že žádný podobný projekt v plánu není.



Kde se pracuje nejdéle: Eurostat přináší tento týden srovnání evropských zemí podle očekávaného počtu odpracovaných let. Data shrnuje následující mapa. V Itálii budou lidé podle Eurostatu pracovat v průměru necelých 32 let, naopak na Islandu je to 47 let. Více jak 40 by se mělo pracovat i v Nizozemí, ve Švédsku, či ve Švýcarsku. V České republice to je podle Eurostatu 36 let, což odpovídá průměru celé EU:







… a u nás doma



Vlna slev: Ihned.cz tvrdí, že „na český trh míří vlna zlevněných nových automobilů. Výrobci je poslali na trh předčasně, aby se vyhnuli přísnějším emisním pravidlům.“ V Česku proto podle ihned.cz bude v následujících měsících možné sehnat pod cenou tisíce nových či takřka nových aut. Podle poradenských firem mohou prodejci některé vozy nabízet se slevami až několik desítek procent.



V Česku se tento efekt prý nejvíce projeví u vybraných modelů značek Škoda a Volkswagen. „Kvůli méně příznivému kurzu a nasycenosti trhu se zřejmě nepodaří mnoho z těchto vozů vyvézt do EU, což tradičně býval odbytový kanál pro zánovní vozy. Lze předpokládat, že část vozů se objeví na trhu zánovních vozů za zajímavé ceny,“ uvedl pro ihned.cz vedoucí oddělení pro automobilový sektor v poradenské firmě EY Petr Knap.



Chceme peníze a kamarády: Ihned.cz poukazuje tento týden i na to, že „studenti chtějí přátelské pracovní prostředí a nástupní mzdu 30 tisíc. Stále důležitější kritérium je i úspěšnost a prestiž firmy. Vysněnou prací pro české studenty je pak čeká pobočka společnosti Google, přestože „je jedna z nejmenších na světě a má jen asi 40 stálých zaměstnanců“.



Podle žebříčku nejoblíbenějších zaměstnavatelů, který každý rok sestavuje výzkumná společnost Universum a jehož výsledky nyní exkluzivně přinesly Hospodářské noviny, pak u technických oborů zvítězila Škoda Auto a u přírodních věd Akademie věd České republiky. Studenti humanitních oborů by nejraději pracovali pro Českou televizi, právníci pro soudy a medici pro IKEM.



Klokan u Říčan: Zatímco minulý týden hýbala českými médii mamba, tento týden se hledá klokan u Říčan. Jak píše idnes.cz „v polích okolo Říčan pobíhá bílý klokan, zatím se ho nedaří odchytit“. Celkem tři lidé prý viděli klokana na poli v katastru obce Světice, ale po příjezdu na místo se podle mluvčí policie hlídce nepodařilo zvíře najít. Ve čtvrtek večer se ho pak policisté pokoušeli odchytit v polích u obce Voděrádky. Policie kontaktovala chovatele z Příbrami, kterému nedávno někdo ukradl dva klokany bennettovy - březí samici a bílého samce. Zatím ale není jasné, jestli je klokan pobíhající u Říčan oním ukradeným zvířetem.