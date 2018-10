Průmysl v eurozóně chytá druhý dech

Nijak povzbudivě nevypadala čísla z evropského průmyslu v posledních měsících. Slabší výkon ve druhém kvartále a nepřesvědčivá červencová čísla vedla většinu analytiků včetně nás k lehkému snížení odhadů na růst v tomto roce. To bylo do značné míry dáno narážením na výrobní kapacity v některých sektorech, především pak v automobilovém, který se musí letos přizpůsobovat novým emisním limitům.



Z tohoto pohledu jsou srpnová čísla uklidňující. Za poslední tři měsíce sice dál v souhrnu evropský průmysl šlápl na brzdu, v srpnu ale již opět opatrně dává nohu na plyn. Meziroční tempo se tak odrazilo z blízkosti nuly na 1 % (zpracovatelský průmysl). Výsledek by byl o poznání lepší bez přetrvávajícího meziročního poklesu výroby automobilů (skoro o 12 % meziročně), který by měl ale podle našich odhadů v dalších měsících postupně odeznívat. I proto ponecháváme odhad na růst v tomto roce na 2,2 %.



Na druhou stranu je vysoce pravděpodobné, že ekonomika eurozóny bude v dalším roce dál postupně zpomalovat. To by však nemělo být pro ECB velké překvapení. Důležitější pro ní bude ve finále struktura růstu a vylepšení situace na trhu práce. Ty rozhodnou o načasování prvního růstu sazeb na podzim 2019.



Vzhledem k tomu, že dnešní pozitivní čísla nijak neovlivní rozhodování ECB v nejbližších měsících, bude pro euro důležitější sledovat, zda se stabilizuje poslední akciový propad a zda to nějakým způsobem ovlivní rozhodování amerického Fedu.