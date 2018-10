Akcie AMD – můžeme očekávat jejich další vzestup?

AMD je výrobce mikročipů, stejně jako Intel. Tyto dvě firmy se ale liší v jedné zásadní věci. AMD pouze vyvíjí čipy, ale samotná produkce je outsourcovaná firmám jako je Taiwan Semiconductors. Intel, na druhé straně, má své vlastní fabriky, kde vyrábí své vlastní čipy, které sám navrhl. To může být na jedné straně výhoda a na druhé ne.

Výroba čipů je skutečně kapitálově dost náročná a zvýšení výrobní kapacity je tak relativně nákladné. AMD sice nedisponuje tak rozsáhlými zdroji, ale na druhou stranu má onu potřebnou flexibilitu a v případě, že bude její produkt úspěšný, nemá problém výrobu navýšit a rychle tak navýšit prodeje a profity.

Čtěte také >> 7 nejlepších biotechnologických akcií

AMD je tedy ve srovnání s Intel fundamentálně mnohem spekulativnější hráč a a je vidět a je vidět, že akcie AMD velmi silně reagují právě na přešlapy Intelu. Nebylo to poprvé co takto rychle vyrostly a může tedy jít o dobrý titul pro krátkodobější spekulanty hlavně v případě, že sledujete a umíte vyhodnotit dění v sektoru IT.