Huť ArcelorMittal Ostrava koupí britská společnost Liberty House

Hutní podnik ArcelorMittal Ostrava (AMO) koupí britská společnost Liberty House. Skupina ArcelorMittal jí prodá i své ocelářské podniky ArcelorMittal Galati v Rumunsku, ArcelorMittal Skopje v Makedonii a ArcelorMittal Piombino v Itálii. ČTK to dnes oznámily mluvčí AMO Barborta Černá Dvořáková a za Liberty Martina Houšková. Hodnotu transakce neuvedly.



Uvedené podniky jsou součástí kompenzace. ArcelorMittal je musí prodat kvůli zachování hospodářské soutěže, protože kupuje největší evropskou ocelárnu, italskou huť Ilva. "Podmínkou pro uzavření této transakce je dokončení akvizice huti Ilva, schválení kupce Evropskou komisí a projednání s místními odborovými organizacemi a Evropskou odborovou radou ArcelorMittal," uvedla mluvčí AMO.





Prodávané podniky mají dohromady více než 12.500 zaměstnanců. "Touto operací se společnost Liberty stane jedním z hlavních hráčů ocelářského průmyslu na evropském kontinentu a upevní svou globální pozici v tomto odvětví," uvedla Houšková.Černá uvedla, že jednání se zájemci o prodeji dalších továren, které jsou součástí kompenzací, dále pokračují. Jde o firmu ArcelorMittal Dudelange v Lucembursku a několik dokončujících linek v belgickém Lutychu.Celková výrobní kapacita společnosti Liberty podle Houškové díky transakci vzroste na více než 15 milionů tun oceli ročně. "Zařazení těchto ocelářských center do portfolia společnosti Liberty více než zdvojnásobí celkovou výrobní kapacitu kovozpracujících podniků spadajících do jejího portfolia, která již nyní zaujímá silné postavení ve Velké Británii a Austrálii," uvedla Houšková.V Británii Liberty dodává především ocel a hliník pro automobilový a letecký průmysl a specializovaná inženýrská odvětví, v Austrálii dodává ocel hlavně pro odběratele ve stavebním průmyslu a infrastruktuře. Ocel vyrábí také pro automobilový průmysl a další sektory v USA. ArcelorMittal Ostrava produkuje ocel pro stavebnictví a strojírenství, je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. I s dceřinými společnostmi má téměř 7000 zaměstnanců. V roce 2017 vytvořil AMO čistý zisk 3,2 miliardy korun , o 1,9 miliardy korun více než v roce 2016.Společnost Liberty se sídlem v Londýně patří do GFG Alliance, což je globální skupina působící v oblasti výroby energie , těžebního průmyslu , kovozpracujícího průmyslu , inženýrství, logistiky a finančních služeb. Další pobočky společnosti jsou v Dubaji, v Hongkongu, v Singapuru, v Sydney, v Paříži a v New Yorku Skupina působí přibližně ve 30 zemích světa a má přibližně 14.000. Její obchodní obrat přesahuje 15 miliard dolarů (více než 330 miliard korun ). Do skupiny patří integrované průmyslové a kovozpracující podniky pod názvem Liberty, skupina zabývající se zdroji, energetikou, dopravou a infrastrukturou s názvem SIMEC, odvětví bankovních a finančních služeb Wyelands a také odvětví zabývající se realitami JAHAMA Estates.