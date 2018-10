Vlijí výsledky firem krev do žil býčímu trhu? Nejen Morgan Stanley volí opatrný tón…

Už dnes po poledni se dozvíme čerstvá kvartální čísla hospodaření velkých amerických finančních domů JPMorgan, Citigroup nebo Wells Fargo. A právě očekávání vysokého růstu zisků, o 20 procent, jsou pro řadu analytiků očekáváným motorem, který vrátí akciový trh na jasnou a neotřesitelnou býčí dráhu. Nejen Morgan Stanley tak nehovoří.

Zatímco plošným očekáváním analytiků je růstu firemních zisků v sezóně za třetí čtvrtletí roku o 20 i více procent, několik domů naopak varuje, že nejen toto vysoké očekávání bude dalším impulzem, který na trhu naopak umocní nervozitu. Mezi takové patří hlavní akciový stratég Morgan Stanley Mike Wilson, hlavní akciový stratég Goldman Sachs David Kostin nebo akcioví analytici RBC.

„Optimistické odhady stojí na očekávání vysokého růstu marží, ale bez dostatečného zohlednění rostoucích nákladů včetně cel,“ soudí Mike Wilson, který vede akciový výzkum pro institucionální trading a Wealth Management Morgan Stanley. Právě kombinace obav z další eskalace obchodních válek a rostoucích nákladů v podobě růstu úrokových sazeb je spouštěčem výprodejů na akciovém trhu v posledních dnech a hodinách. Index Dow Jones nyní za poslední měsíc odepisuje 4,2 procenta, S&P 500 pak umazává 5,5 procenta. Pokles vedou technologie, což dokládá i propad indexu Nasdaq o 8,3 procenta jen od počátku měsíce října.

Právě před nadměrným nadšením v sektoru technologií a dále ve financích či spotřebitelském segmentu nyní stratégové Morgan Stanley varují. Opírají se o analýzu výsledkových zpráv více než 400 společností za výsledky druhého čtvrtletí letošního roku. V těch se soutředili na komentáře právě ke vzestupu nákladů. Obavy zde vede růst nákladů na komodity a přepravu. „Obavu z dopadu růstu nákladů vyslovilo 45 % firem v indexu S&P 500 a trend akceleruje,“ komentuje Morgan Stanley.

Podle konsensu na trhu má být rok 2019 třetím rokem plynulého vzestupu marží. „Těžko k uveření,“ glosuje Morgan Stanley. Sektory dopravy, spotřebního zboží dle stratégů banky nyní vyčnívají v kombinaci hrozeb pro marže a přitom velmi optimistických výsledkových odhadů. Naopak sektory potravin, nápojů, tabáku a některé firmy ve zdravotnickém segmentu nesou riziko pro vývoj marží nízké a přitom velmi opatrná očekávání pro výsledky – to Morgan Stanley označuje za mnohem příznivější kombinaci pro investory.

„Pokud rostou očekávání pro vývoj inflace, těží z toho energie, finance, základní materiály a tyto segmenty trhu rostou. Technologie, spotřebitelský segment nebo služby zaostávají,“ přidává tým Morgan Stanley obecnou poučku. Medvědí tón banky pak stělesňuje očekávání pouze 5% růstu ziskovosti firem v příštím roce, zatímco konsensem Wall Street je 10% růst. Konsensuálním očekáváním pro letošek je dle průzkumu Reuters 23 procent.

Podle analytiků RBC podhoubí pro aktuální výprodej na akciových trzích rostlo v průběhu celého léta a projevovalo se na menších akciových titulech (small caps), ale již i na sektoru technologií. Poslední kapkou pak byl skok v očekávání dlouhodobých úrokových sazeb, ale obavou je právě i průmět obchodních válek a zhoršených podmínek v obchodě do firemních zisků. „Lidé se začínají obávat zakusování rychlého růstu sazeb a obchodního napětí do marží firem,“ shrnuje jednoduše Lori Calvasina z RBC. Také Peter Boocvar z Bleakley souhlasí s tím, že to, co se v minulých měsících „peklo“ mezi malými akciovými emisemi a bylo vidět například v širokém americkém indexu Russell 2000, teď dostihlo velká akciová jména.

(Zdroj: Morgan Stanley, RBC, Bank of America, Bleakley, CNBC, Reuters, Bloomberg)