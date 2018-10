Americké trhy opět padaly, Asie šla opačným směrem (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnešek je bez významnějších korporátních zpráv.

Evropské akcie by měly zahájit dnešní obchodování růstem.

Dnes se v eurozóně představí hodnoty průmyslové produkce, která by měla vzrůst. Ve Spojených státech se dočkáme důvěry v ekonomiku podle Michiganské univerzity a projevu představitele Fedu Evanse o ekonomice.

Société Générale zvýšila doporučení na Koupit pro akcie americké energetické společnosti California Resources a současně ponechala doporučení Koupit pro francouzskou společnost Ipsen zabývající se biotechnologiemi.

Dnes ve Spojených státech zveřejní své hospodářské výsledky trojice bankovních domů JPMorgan Chase, Citigroup a Wells Fargo.

Obchodování na zámořských trzích

Včerejší obchodování na americkém akciovém trhu provázela již druhá řada výprodejů. Stále panují obavy investorů z rostoucích úrokových sazeb a výnosů z dluhopisů. Situaci příliš nepomáhají ani nová plánovaná omezení v oblasti obchodní politiky mezi USA a Čínou. Spojené státy mají v plánu přísněji regulovat vývozy jaderných technologií do Číny. To jen přilívá olej do ohně a dá se očekávat další vygradování napětí ve vzájemných vztazích. Údajně by se měli koncem listopadu sejít prezidenti obou zemí. Téma schůzky však není známé, ale můžeme předpokládat, že obchodní politika bude jedním z bodů. Další zprávou, tentokrát mírně pozitivní, je vyjádření šéfa americké komise pro cenné papíry SEC. Ten oznámil, že v dohledné budoucnosti nevidí důvod pro změnu kvartálního reportování společností obchodovaných na burze. Reagoval tím na srpnové návrhy amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by společnosti mohly reportovat své hospodářské výsledky pouze pololetně, aby ušetřily náklady. Průmyslový Dow Jones oslabil o 2,1 %, S&P 500 ztratil 2,1 % a technologický Nasdaq odepsal 1,3 %. Nedařilo se ani jednomu sektoru, když se jejich ztráty pohybovaly do výše až 3,1 % v případě energetických společností. Futures na americké akciové indexy indikují, že by dnes měly trhy otevřít v plusu. Zdá se, že výprodejová vlna je za námi.

V asijsko-pacifickém regionu se trhy vzepřely druhé vlně výprodejů ve Spojených státech a výjimečně je nenásledovaly. Naprostá většina akciových indexů si připisuje zisky, které dosahují až 3,2 % v případě Jižní Koreji. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který roste o 0,4 %, se nejlépe vede technologickým firmám (+2,3 %). Největší ztrátu zaznamenávají síťová odvětví, a to 2,2 %.