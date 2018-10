Rozbřesk: Kdo může za výprodej akcií a ropa u 80 dolarů

Americký akciový výprodej pokračuje. Index S&P 500 ztratil další více než 2 %. Celkově tak padá již šestým dnem v řadě a v souhrnu odmazal skoro 7 % - to je zatím nejhorší propad akcií za dobu prezidentování Donalda Trumpa. Americký prezident se i proto nechal slyšet, že na vině je americký Fed, který zvyšuje příliš zbrkle úrokové sazby. To je ale nepochopení situace.



Za prvé, americký Fed šije úrokové sazby na míru americké ekonomice - ne přímo akciovému trhu, který může přestřelovat v pohybech na obě dvě strany. Americká ekonomika se v tuto chvíli zjevně dostává do varu (velice nízká nezaměstnanost tlačí vzhůru mzdy) a potřebuje “normálnější” měnové podmínky (vyšší sazby a možná i tenčí bilanci Fedu).



K přehřívání ekonomiky nemalou měrou přispívá i Trumpova administrativa, která v dobře rozjeté lokomotivě ještě dál přihazuje do kotle - nešťastně ekonomiku dodatečně podporuje daňovými stimuly poblíž vrcholu hospodářského cyklu. To je pro Fed argument navíc, proč hospodářství věřit, a nebát se dalšího růstu sazeb.



Jedna věc je ovšem nová. Utahování měnových šroubů přichází po období super-dlouhé měnové expanze. Ta stlačila volatilitu na řadě trhů extrémně nízko a nikdo neví, jak prudce vrátí v určitou chvíli pohyb opačným směrem (růst úrokových sazeb k 3 % a rozprodej aktiv Fedu) volatilitu na trhy. Výraznější rozkolísanost trhů může být časem pro samotný Fed argumentem tempo utahování měnových opasků trochu zvolnit.



Jinak ale americká ekonomika ani větší část vyspělého světa v tuto chvíli nemá zaděláno na novou velkou recesi nebo finanční krizi ve stylu Lehman Brothes. Rostoucí problémy ale mohou mít ve světle dražšího dolaru rozvíjející se trhy. Největší pozornost by se měla ve finále věnovat Číně - ta je dostatečně velká na to, aby v budoucnu mohla nastartovat skutečně globální problém a vystavila “stopku” i americkému Fedu. Donald Trump nic takového doufejme, nesvede.





TRHY

CZK a dluhopisy

25,90 EUR/CZK se ukázalo být jako silná rezistence a koruna se po jejím oťukávání otřepala. Pokud se na závěr týdne podaří globálním akciím zastavit své propady, může to být pro českou korunu lehce pozitivní impuls. Přispět k tomu ostatně může i blížící se dohoda o brexitu.



Zahraniční forex

Akciový výplach ve světě pomalu odeznívá, což může být horší zpráva pro trhy dluhopisů, kde výnosy a úrokové sazby mohou opět začít růst. Pro eurodolar jde pochopitelně o to, kde se úroky budou tlačit nahoru rychleji. Větší potenciál jít nahoru (a tedy podpořit dolar) mají úroky v USA, nicméně v eurozóně se nachylují dvě politická rozuzlení, která mohou uvolnit útokům prostor dostat se vzhůru (a tedy pomoci euru). Jednak spekulace z britské vlády hovoří o tom, že dohoda o brexitu je na spadnutí a jednak vyjednávání o italském rozpočtu se také blíží do finále.



Ropa

Další dva dolary včera ztratila v důsledku výplachu na akciových trzích ropa Brent, díky čemuž se na krátko podívala pod hranici 80 USD/barel. Kromě vývoje na akciových trzích však ropné býky nepříjemně zaskočil rovněž vysoký růst zásob surové ropy (+6 mil. barelů), který oznámila americká EIA.



Příliš optimismu nakonec svým pravidelným měsíčním reportem nepřidal ani OPEC, neboť již třetí měsíc v řadě snížil odhad růstu globální poptávky po ropě v příštím roce. S ohledem na vlastní produkci pak OPEC oznámil její další zvýšení v září, a to o 132 tis. barelů denně, celkově na 32,76 mil. barelů denně, což je nejvíce od srpna 2017.



Akcie

Hlavní americké trhy včera zavřely opět ve výrazné ztrátě. Index Dow Jones propadl o 2,13 % a v mínusu zavřel i index S&P 500, který ztratil 2,06 %. Mírně lépe se vedlo technologickému sektoru. Indexu Nasdaq zavřel „pouze“ se ztrátou 1,25 %, což je po středečním propadu již o poznání normálnější číslo. Úvod obchodování v USA byl poměrně optimistický a nakrátko bylo možné vidět hlavní indexy v zelené barvě. Tento optimismus však v průběhu dne vyprchal a na trzích opět převážila panika, která poslala většinu titulů do rudých čísel.