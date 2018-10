Světový trh cukru by mohl v sezóně 2019/20 spadnout do deficitu

Pokles produkce cukru v Brazílii a Evropské unii by mohl v sezóně 2019/20 stáhnout světový trhu cukru do deficitu. Uvedla to ve čtvrtek společnost ADM Investor Services International (ADMISI). Zatímco v posledních dvou sezónách je na trhu převaha nabídky, v té současné se přebytek pohybuje na úrovni čtyř až pěti milionů tun, schodek v sezóně 2019/20 může dosáhnout dvou milionů tun.

"Existují náznaky, že velmi nízké ceny, které jsou na trhu od února, začínají mít dopad na produkci cukru po celém světě," řekl šéf společnosti Howard Jenkins.

Brazílie citelně snížila výrobu cukru už v této sezóně a v sezóně 2019/20 se chystá přesunout větší podíl cukrové třtiny do výroby etanolu. V Evropské unii se sníží osevní plochy cukrovky, protože tamním zemědělcům se vyplatí pěstovat pšenici. Po dvou rekordních sezónách se sníží produkce cukru i v Indii, díky státním pobídkám tam ale stále bude vyšší než domácí spotřeba.

Velké oživení cen cukru však podle Jenkinse není v sezóně 2019/20 pravděpodobné, neboť schodek bude vyrovnán z vysokých zásob, které se za dva roky nadprodukce nahromadily. Přebytky nyní dosahují 23 až 24 milionů tun.

Dalším faktorem je zpomalování spotřeby cukru. Zatímco dříve poptávka rostla ročně o dvě procenta, nyní růst zpomalil na jedno až 1,5 procenta. "Je více než pravděpodobné, že výrobci potravin a nápojů budou nadále snižovat obsah cukru ve svých produktech a jeho spotřeba proto bude v dohledné budoucnosti pod tlakem," řekl podle agentury Reuters Jenkins.