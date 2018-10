Bolestivé dny pro akciové investory

Napětí na akciových trzích neustává. Pojďme si shrnout, co za nimi může stát a co se dá předvídat do dalších dnů?



Kořeny výprodejů sahají k horlivému zpřísňování měnové politiky americké centrální banky, či pokračujícímu napětí na poli americko-čínských obchodních vztahů. Na pozadí neodpovědnosti italské vlády při skládání rozpočtu na budoucí roky jde o trpký koktejl rizik, která mohou ohrozit vyhlídky globální ekonomiky.



Co se týče vývoje nejbližších dnů, musíme zájemce zklamat. Ambice předpovídat krátkodobé pohyby finančních trhů je v našich očích naivní. Do značné míry totiž vyžaduje přečíst emoce investorů, postoje a plány spekulantů či možné strategie algoritmického obchodování. Rizika pro ekonomiku jsou nicméně reálná. Americká centrální banka nutně nemusí zcela přesně odhadnout dopad na reálnou ekonomiku, a to s ohledem na zpoždění, s nímž se do vývoje uzavřeného zámořského hospodářství vyšší sazby promítnou. Politické ambice Donalda Trumpa před blížícími se volbami spolu s čínskou snahou v určité míře zneužívat benevolence partnerů mohou napáchat nenapravitelné škody ve vztazích hegemonů globální ekonomiky. Rašící populismus v Evropě v kombinaci s neodpovědným chováním při rozpočtování zejména ze strany italské vlády ohrožuje kompaktnost starého kontinentu. Napovědět o dalším pohybu může startující výsledková sezóna, která odhalí, jak stávající dění vnímají samotné firmy. Může jít o cennou informaci směrem k sentimentu, který do ekonomiky promlouvá skrze (sebenaplňující se) očekávání.

Jan Šumbera, analytik České spořitelny