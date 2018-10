Pokud teď utečete z akcií, možná přijdete o to nejlepší

„Pokud jste 24 měsíců před posledními dvěma vrcholy prodali akcie z indexu S&P 500, ochudili jste se o zisky převyšující 30 %. Jestliže jste prodávali 12 měsíců před vrcholem, přišli jste o 15 %. Trhy totiž mají tendenci vést si ke konci cyklu velmi dobře a investoři tak čelí snaze realizovat ty největší zisky na straně jedné a obavám ze ztrát na straně druhé. A tentokrát je toto dilema ještě složitější, protože pokud se rozhodnete vybrat na akciích zisky, není moc jasné, kam byste měli své peníze přesunout,“ tvrdí na stránkách Financial Times hlavní stratég banky JPMorgan Karen Wardová. Její komentář byl na webu FT zveřejněn na začátku tohoto týdne, tedy před včerejším a dnešním výplachem na akciových trzích ve světě.



V minulosti bývaly dobrým „úkrytem“ vládní obligace a kvalitní korporátní dluhopisy. Jenže v současné době je podle stratéga kvalita mnoha korporátních obligací výrazně horší než před poslední recesí, míra zadluženosti firemního sektoru se nachází výš než v roce 2006 a i když firmy zatím zvládají dluhovou službu bez problémů, posun k horšímu může nastat ve chvíli, kdy vyprchá efekt fiskální stimulace. „Navíc se nenacházíme v technologickém boomu, ale v boomu, kde dochází k destrukci tradičních sektorů technologickými giganty,“ tvrdí Ward. Přes všechna tato rizika se rizikové prémie u obligací s vyšším ratingem nacházejí blízko historického dna.





Není řešením investice do vládních dluhopisů? Podle stratéga to může být řešení pro americké investory. Pokud ale někdo musí ještě platit za zajištění proti pohybu kurzu, výnosy amerických vládních obligací ztrácí svou atraktivitu. Nejlepším řešením tam pro investory může být mírné nadvážení akcií , ovšem s tím, že portfolio začne rotovat směrem k defenzivním titulům.„Zboží krátkodobé spotřeby, telekomunikace, utility a zdravotní péče jsou ve srovnání s průmyslem , materiály a zbožím dlouhodobé spotřeby obvykle mnohem méně citlivé na cyklus. K tomu je dobré brát zřetel na výši tržní kapitalizace. Zejména ve Velké Británii si akcie menších společností vedou hůře než akcie těch velkých,“ tvrdí stratég. A dodává, že větší odolnost vůči poklesu trhu mívají „kvalitní“ akcie firmy . Tedy ty, které vykazují dobrou schopnost generovat hotovost. „Spíše než vyskočit z akcií úplně by investoři měli zvažovat malé změny, které zvýší odolnost jejich portfolií,“ uzavírá Wardová.Zdroj: JPMorgan, FT