Souhrn 11.10. - Evropa pokračuje v poklesu, pachuť na patře zůstává, euro silnější, ropa v červeném, BCPP se také sklouzla

Pokračování akciového výplachu odvrací slabá zářijová inflace v USA. Trhy mají zaděláno na růstovou korekci

12.h - Evropa následuje US trhy a silně se propadá, euro silnější, ropa silně oslabuje, BCPP se veze na negativní vlně

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při výrazněji nadprůměrné likviditě výrazněji oslabila.Evropské akciové trhy dnes ztrácely. Ještě dopoledne to vypadalo na silnější propad, ale celou situaci zachránila nečekaně slabá inflace v USA, která zmírnila celkové napětí a především jeho část věnovanou přílišnému či příliš rychlému růstu dolarových sazeb. Obavy v tomto smyslu byly jedním z nejsilnějších faktorů stojících za akciovými problémy v posledních dnech. Slábnoucí inflace snižuje tlak na Fed a to snižuje celkové napětí. Z aktuálního vývoje zámořských trhů, které díky zprávě odvrátily hrozící další silný výprodej, ale naznačuje, že určitá "pachuť" na patře investorů zůstává a nikdo se příliš nehrne zpět do pozic, zpět do nákupů. To je ostatně také případ evropských trhů, které v průběhu odpoledne pouze mírní své dopolední propady. Ostatní nejistoty jako obavy z negativního vlivu obchodních válek přetrvávají, stejně tak jako rostoucí obavy z příliš optimistických očekávání pro 3. firemní výsledkový kvartál.US trhy v průběhu dopoledne oscilují kolem včerejších závěrů. Investoři jsou opatrní a jak již bylo řečeno, nikdo se nikam příliš nehrne. Indexy včera poklesly pod významné technické úrovně a trhy se musí vypořádat i s tímto a to chce čas. Euro v průběhu dne silnější vůči dolaru euru mírně posiluje směrem blíže k hranici 25,8. Ropa i odpoledne drží dopolední oslabování. Kromě výše popsaných faktorů působí také výrazný růst stavu zásob v USA v uplynulém týdnu o 9,7 miliónu barelů, což bylo téměř 4krát více oproti odhadům trhu.