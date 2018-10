Lagarde (MMF): Globální růst není dost silný, aby ustál eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou

Šéfka MMF Christine Lagardeová v jednom z posledních svých komentářů na výročním summitu MMF na Bali uvedla, že globální ekonomika sice uspokojivě roste, ale zdá se, že dosáhla svého limitu a celkově není růst dostatečně silný na to, aby odolal případnou eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou.Globální růst již cca 3 roky stagnuje kolem 3,7% a navíc není rovnoměrně rozdělen do celého světa. Oproti dubnové prognóze se navíc ukazuje, že některá tehdy zmíněná rizika se začínají naplňovat a to především ohledně obchodních bariér. Pokud se tato rizika dále vyrotí, bude na místě očekávat negativní vliv na globální ekonomický růst Podle Lagardeové je pro odvrácení problémů potřeba tenze v obchodě přestat navyšovat, ale naopak je vyřešit a urovnat v zájmu větší stability celého systému. Podle Lagardeové je zřejmé, že válkou mezi USA a Čínou nebudou zasaženy pouze jejich vlastní ekonomiky , ale v podstatě všechny, které se nějakou měrou podílejí na globálních obchodních řetězcích a tocích.Lagardeová také míní, že WTO by měla na aktuální vývoj reagovat a nějakým způsobem se restrukturalizovat. Nepřímo v této otázce dává za pravdu USA, jež požadují některé změny a hrozí případným vystoupením z celého projektu. Konkrétně e řeč především o Číně, která z pozice světové ekonomické dvojky stále drží statut rozvíjející se ekonomiky , který jí dovoluje menší míru vlastní regulace například ohledně podpory vlastních společností a podobně.