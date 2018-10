Škoda Auto dodala za 9M o 7,8 % více aut, v září dodávky poklesly o 16 %

Automobilka Škoda Auto dodala za první tři čtvrtletí letošního roku zákazníkům 939.100 vozů, meziročně o 7,8 procenta více. V září naopak dodávky klesly o 16 procent na 94.800 vozů, podle firmy za to může přechod všech modelových řad na nový testovací cyklus WLTP. Škoda Auto to dnes uvedla v tiskové zprávě.



V prvních třech čtvrtletích byla tradičně nejprodávanějším modelem Octavia, automobilka jich dodala 297.400 kusů, meziročně ale dodávky klesly o 1,6 procenta. Nejvyšší pokles z aktuálně prodávaných aut zaznamenal od ledna do září Superb, jehož prodeje klesly o 7,3 procenta na 103.600 aut. Naopak SUV Kodiaq zaznamenalo meziroční nárůst v počtu dodávek o 78,6 procenta na 110.000 vozů.



V září pak klesly prodeje všech modelů o desítky procent. Nejvýrazněji pocítil klesající prodeje model Kodiaq, který si meziročně pohoršil o 31,7 procenta na 9100 vozů. Nejprodávanějším autem zůstala Octavia s meziročním poklesem 21 procent.





Kvůli přísnějším pravidlům testování emisí WLTP jsou navíc podle Škody nyní některé kombinace motorů a převodovek dočasně nedostupné v závislosti na specifikaci jednotlivých modelů.V západní Evropě si Škoda za prvních devět měsíců roku polepšila na 371.900 dodaných vozů, což v porovnání se stejným obdobím předchozího roku představuje nárůst o 1,7 procenta. V září pak automobilka dodala v západní Evropě zákazníkům 32.600 vozů, meziročně o 32,8 procenta méně.Ve střední Evropě zvýšila Škoda dodávky zákazníkům v období od ledna do září o 3,3 procenta na 160.800 vozů. V září dodala automobilka zákazníkům 15.300 vozů, což představuje pokles o 6,3 procenta. Na domácím českém trhu klesly dodávky automobilů za minulý měsíc o 13,1 procenta na 6800 vozů.V Rusku vzrostly dodávky zákazníkům za první tři čtvrtletí o 28,2 procenta na 57.500 vozů, v září si pak firma v Rusku polepšila o 34,3 procenta.V Číně hlásí automobilka za první tři čtvrtletí nárůst dodávek o 17,7 procenta na 250.200 aut, v samotném září dosáhla česká automobilka s 30.600 dodanými vozy stejné úrovně jako v loňském roce.Škoda loni dodala celosvětově 1,2 milionu vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává víc než 35.000 lidí a je aktivní na více než 100 trzích.