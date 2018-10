Trump: Fed zdivočel, nevím jaký mají problém, že zvyšují takovým způsobem sazby

Americký prezident Donald Trump opakovaně útočil na Fed . Na otázku jednoho z redaktorů, zda za středečním silným poklesem akciových trhů stojí obchodní válka s Čínou uvedl, že za propadem trhů, dle jeho mínění, stojí především negativně působící růst výnosů na US Treasuries a postoj Fedu, který zdivočel a zbláznil se. Trump vůbec neví a nechápe, co má Fed za problém, že musí takovým způsobem zvyšovat sazby a nelíbí se mu to.Na Trumpova prohlášení reagovala vzápětí šéfka MMF Christine Lagarde, když uvedla, že by určitě šéfa Fedu Powella nespojovala jakýmkoli způsobem s bláznovstvím. On a celý měnový výbor odvádějí maximálně seriózní a fundovanou práci , kterou navíc zcela správně a řádně komunikují.Lagardeová také vyzdvihla všeobecnou přínosnost institutu nezávislých centrální bank a jejich vedení, což je jistě také případ amerického Fedu.