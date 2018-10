Ceny PHM v ČR prudce rostou, nafta za týden zdražila o více než 50 haléřů na litr

Aktuální růst cen ropy na světových trzích si v ČR vybírá svoji daň, a to zejména v případě nafty . Ta za poslední týden na českých čerpacích stanicích zdražila o 51 haléřů na litr a prodává se nyní průměrně za 33,38 koruny . To je nejvyšší úroveň od roku 2014. Zdražuje ovšem také benzín . Ten za uplynulý týden cenově poskočil o osmnáct haléřů, na 33,79 koruny za litr. To je rovněž nejvyšší úroveň od roku 2014.