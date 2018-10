Juniper Research: Kryptotrh je na pokraji imploze

Letošní rok měl být pro digitální měny ideální. Měly možnost prokázat svou hodnotu jako alternativa tradičních peněz. Podmínky pro to byly příznivé, neboť tradiční měny byly taženy dolů pokračujícími obavami z brexitu a k tomu se stupňuje obchodní napětí mezi Spojenými státy, Čínou a Evropskou unií. Ovšem bitcoin a ostatní kryptoměny se ani za těchto pro ně příznivých podmínek nedokázaly dostat zpět na scénu a jejich pokles je proto varovným signálem. Bitcoin ztratil od počátku letošního roku více než padesát procent své hodnoty a nedokázal se stát životaschopnou alternativou fiat měn.





„Pokud se bitcoinu nedaří ani za těchto příznivých okolností, pak je nepravděpodobné, že bude prosperovat, až budou tyto problémy vyřešeny,“ říká výzkumník Windsor Holden z britské společnosti Juniper Research v nové studii, která byla publikována 9. října. „Domníváme se, že kryptoprůmysl je na pokraji imploze,“ uvádí se v ní.

Holden přiznává, že společnost Juniper „má mnohem blíže ke kryptoměnovým skeptikům než evangelistům; nevěříme, že obnovení na úrovně, které jsme viděli v roce 2017, je očekávatelné…Ve skutečnosti odhadujeme, že další propady jsou velmi pravděpodobné.“

Holden také označil hlavní problémy, kterým kryptoměny čelí: zmenšila se základna jednotlivců, kteří jsou ochotni platit za kryptoměny přemrštěné ceny, společnosti vydávající kreditní karty zakázaly užívat karty k platbám za bitcoin, sociální média zakázala reklamy na ICO (primární nabídky virtuálních mincí). „Souhrnně vzato to znamená, že zde pravděpodobně bude menší poptávka a menší množství finančních prostředků určených na investice do bitcoinu,“ řekl Holden.

Výzkumník také zdůraznil, že bitcoin má potenciál být prostředkem při praní špinavých peněz a při nákupech nelegálních látek. Spolu s přetrvávající volatilitou bitcoinu tyto problémy označil za překážku pro jeho mainstreamové přijetí.

