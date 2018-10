Je to jenom začátek: Investoři reagují na propad akcií

Akciový výplach po USA a Asii dnes pokračuje v Evropě. Evropské akciové trhy jsou nejníže za více než 20 měsíců, index Stoxx Europe 600 ztratil v úvodu 1,7 %. Asie si na procenta vedla ještě hůř. Hlavní akciové indexy kromě Austrálie padaly minimálně o 3 %. V japonském akciovém indexu Nikkei 225 klesly všechny tituly kromě jediného. “Myslím, že se to ještě zhorší, než se to začne zlepšovat,” uvedl Nader Naeimi ze společnosti AMP Capital Investors. “My tento dip ještě nekupujeme.”

Wall Street ve středu spadla nejvíce od února. Výplach se často zmiňuje v souvislosti s americko-čínským obchodním svárem a obavami, že by se mohl promítnout do firemních zisků. Prezident USA Donald Trump v noci na dnešek uvedl, že nemá výplach s jeho konfliktem s Čínou nic společného, a znovu se opřel do americké centrální banky kvůli zvyšování sazeb. Fed podle něj "zešílel".

“Domníváme se, že pokračující strukturální zhoršování americko-čínských vztahů bude mít pravděpodobně do budoucna za výsledek větší volatilitu v Asii," uvedl Ross Cameron, šéf sekce pro Japonsko ve firmě Northcape Capital. “Volatilita by měla být pozitivní pro aktivní investory a stock pickers, protože se vynořují příležitosti k nákupu podhodnocených společností,” uvedl také. Asijský benchmark index MSCI Asia Pacific Index se ubíral k nejhoršímu dennímu výsledku od června 2016. Také výkyvy se v asijském obchodování prohloubily. Index Nikkei Stock Average Volatility Index narostl o 47 %.

“To je jenom začátek,” uvedl Banny Lam, šéf výzkumu v CEB International Investment. “Americké technologické bublině může chvíli trvat, než praskne, a my máme před sebou spoustu vnějších nejistot – obchodní války, rizika u měn rozvíjejících se trhů a ceny ropy. Lidé by také měli pozorně sledovat juan,” uvedl rovněž podle Bloombergu. „Teď to teprve začalo padat z útesu,“ prohlásil Naeem Aslam, hlavní analytik trhů ve společnosti Thin Markets UK.

V Evropě, kde se akcie ve středu dostaly nejníže od března, dnes trhy stahovaly tituly napojené na komodity; ceny ropy Brent a WTI před začátkem evropského obchodování odepisovaly zhruba 1,5 procenta. Pod tlakem byly i technologické tituly. Italské akcie se v úvodu propadly a stojí na prahu medvědího trhu. Index pražské burzy po otevření odepisoval 1,3 % a sestoupil na měsíční minimum.

“Prudký výprodej v USA pravděpodobně nikoho nepřekvapil,” uvedl Paras Anand, šéf managementu aktiv pro Asii a Tichomoří ve společnosti Fidelity International. “Když už nic, tak se účastníci na trhu zvědavě vyptávali, jak mohou být Spojené státy ve světle utaženějších peněz, utaženějšího pracovního trhu a rostoucích cen ropy tak odolné,” uvedl také.

Co poutá pozornost investorů nyní? Dnešní americká inflace a páteční data z čínského zahraničního obchodu. Mohou ukázat, zda a jak do něj obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem promluvila. Krom toho se rozbíhá výsledková sezóna v USA. Po únorovém propadu to byly výsledky firem, co trhům pomohlo v rekonvalescenci.