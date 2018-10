Propad trhů před blížícími se US volbami může být velmi nepříjemný pro Republikány

Burzy po celém světě se propadají nejstrměji od letošního února. Včera dramaticky oslabily americké trhy, dnes padají ty asijské. Tokijská nebo hongkongská burza ztrácejí více než tři procenta. V Americe hodně „krvácely“ například technologické tituly, index Nasdaq 100 včera oslabil nejvýrazněji od roku 2011.

Důvodem pádu trhů je pokračující eskalace obchodní války, která se už začíná projevovat v hospodaření amerických firem či nadnárodních korporací. Trhy ovšem také zneklidňuje celosvětový posun od extrémně a nekonvenčně uvolněné měnové politiky, která byla příznačná prakticky po celé uplynulé desetiletí. Tento ústup „diriguje“ americká centrální banka, která postupně utahuje šrouby měnové politiky, takže trhy si musí odvykat „droze levných peněz“. Kvůli zvyšování sazeb kritizuje americkou centrální banku i prezident Donald Trump. Včera doslova prohlásil, že se centrální banka „zbláznila“. Citelnější propad amerických burz před volbami do Kongresu, které se konají za necelý měsíc, by snížil šance republikánských zákonodárců, neboť volby budou do značné míry jakýmsi „referendem o Trumpovi“.

Už minulý týden se na sociálních sítích objevovaly informace, že čínští celníci mnohem důsledněji než doposud prohledávají zavazadla navrátilců ze zahraničních cest. Bohatší Číňané si z Paříže, Londýna nebo Tokia vozí kufry plné luxusního zboží, jako jsou kabelky značky Louis Vuitton, náhrdelníky od Tiffanyho nebo polobotky značky Gucci. Tato silná čínská poptávka, zčásti motivovaná úmyslem zboží dále v Číně přeprodávat, přispívá k růstu celého segmentu luxusního zboží ze dvou třetin. Celkově čínští zákazníci svojí poptávkou zajišťují odbyt jedné třetině zboží na globálním trhu s luxusem, který má objem asi 300 miliard dolarů. Obava trhů, že přísnější kontroly na čínských hranicích oslabí poptávku po luxusním zboží a tím i zisky příslušných firem včera způsobila nejhlubší pád akcií LVHM od roku 2009. Společnost LVHM je vlastníkem řady luxusních značek, včetně právě Louis Vuitton, a včera potvrdila, že spekulace o přísnějších kontrolách na čínských hranicích jsou pravdivé. Včera se tak z téhož důvodu propadaly také další známá jména světa luxusu, společnosti jako Michael Kors nebo Tapestry (vlastnící značku Coach). Peking hraniční kontroly zpřísňuje v důsledku eskalace obchodní války s USA, kterou rozpoutal Trump.

Kromě luxusního zboží nebo technologických firem se propadají například i američtí dodavatelé stavebních materiálů, pro které je Čína rovněž významným odbytištěm. Ve Spojených státech je těsně před startem výsledkové sezony a trhy kalkulují s tím, že se obchodní válka se v hospodářských číslech a výhledu firem již nyní zřetelněji projeví, pročež se svých akcií zbavují. Může jít jak o krátkodechou paniku, která skončí s prvními slušnými výsledky té či oné americké firmy. Nebo naopak může nastat táhlejší burzovní propad, který by odrážel kombinaci nepříjemných dlouhodobějších trendů v podobě růst protekcionismu, růstu ceny peněz a růstu cen energií.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND