Světové akciové trhy táhne dolů vlna výprodejů (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Valná hromada Avastu schválila návrh na snížení emisního ážia o 138 mil. GBP.

Evropské akcie by měly zahájit dnešní obchodování poklesem.

Dnes se ve Spojených státech dočkáme hodnot inflace za září. V meziročním srovnání by celková cenová hladina měla dle našeho očekávání vzrůst o 2,4 % a je tak o 0,3 % menší, než tomu bylo loni. Naproti tomu jádrová inflace by měla mírně vzrůst. Na očekáváném prosincovém zvýšení sazeb ze strany Fedu by se tak nic nemělo měnit. Dále budou představeny průměrné hodinové výdělky či nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Société Générale zvýšila doporučení na Držet pro akcie italské automobilky Ferrari a současně ponechala doporučení Koupit pro francouzskou společnost BioMérieux zabývající se výrobou zdravotnického zařízení.

Dnes ve Spojených státech zveřejní své hospodářské výsledky přepravní společnost Delta Airlines. V Evropě se dočkáme výsledků německého výrobce obalů Gerreshaimer či dánské pojišťovny Tryg.

Obchodování na zámořských trzích

Včerejší obchodování na americkém akciovém trhu bylo ve znamení výprodejů. Obavy investorů z rostoucích úrokových sazeb a výnosů z dluhopisů včera vygradovaly. Po několikadenním napětí se strhla výprodejová vlna. Průmyslový Dow Jones oslabil o 3,2 %, S&P 500 ztratil 3,3 % a technologický Nasdaq odepsal dokonce 4,1 %. Nedařilo se ani jednomu sektoru, když se jejich ztráty pohybovaly do výše až 4,8 % v případě technologických firem. Nejmenší ztrátu zaznamenala síťová odvětví, a to 0,5 %.

V asijsko-pacifickém regionu trhy podlehly negativní náladě, která se na ně dostala ze Spojených států. I zde došlo k masivním výprodejům na všech hlavních akciových trzích. Ztráty se pohybují až do výše 6,3 % v případě Tchaj-wanu. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který padá o 3,9 %, se nejhůře vede energetickým společnostem (-4,9 %). Nejmenší ztrátu zaznamenávají realitní developeři, a to 2 %.

Avast

Včera se konala valná hromada společnosti Avast. Jak jsme již 19. září avizovali (více informací naleznete na http://bit.ly/Avast_flash180919), projednávalo se snížení emisního ážia o 138 mil. GBP. To bylo schváleno výraznou většinou hlasů. Výsledek musí ještě schválit britský soud, který by měl rozhodnout v průběhu listopadu. Společnost tak pokračuje ve svém záměru připravit se na budoucí výplaty dividend. Nově vytvořená rezerva by byla schopná pokrýt přibližně 1,5násobek očekávané roční dividendy.