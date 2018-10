Rozbřesk: Wall Street zažil nejhorší výprodej od února, Asie jej dnes následuje

Finanční podmínky ve světě (odrážející dostupnost peněz) se zhoršují a rizika narůstají, říká poslední zpráva o finanční stabilitě Mezinárodního měnového fondu (MMF). Poněkud symbolicky ve stejný den americké akcie zažily největší propad od února tohoto roku (3,3 %). MMF již podruhé v řadě, a poměrně nahlas, varuje před kombinací vysoké zadluženosti a příliš drahých aktiv - především akcií a nemovitostí. Nejzranitelnější je podle MMF rozvíjející se svět, kde v posledních deseti letech rostlo zadlužení nefinančního sektoru nejrychleji, jak ostatně potvrzují i naše analýzy finančního cyklu. To ovšem neznamená, že vyspělé ekonomiky jsou zcela bezproblémové. Opakovaně je kritizována americká administrativa za nerozumný nárůst vládního dluhu na vrcholu hospodářského cyklu. V rámci rozvíjejícího se světa je vytažena na první místo Čína, kde dramaticky vzrostlo zadlužení podniků i domácností a bez dalšího nárůstu dluhu se dostane do slepé pasti stávající model růstu, který příliš spoléhá na investice (tvoří skoro polovinu HDP).



Napětí na finančních trzích a dostupnost peněz se budou do budoucna dál spíše zhoršovat, otázkou je jak rychle? Doposud zhoršování finančních podmínek nebylo nijak hrozivé. To se ale může z řady důvodů změnit. MMF uvádí na prvním místě strach z obchodních válek, politické chyby typu nedohoda o brexitu a na posledním místě rychlejší růst úrokových sazeb v USA, který může vystrašit ve finále především řadu nejzranitelnějších rozvíjejících se trhů. To je podle nás hlavní “strašák” konce roku 2018 a roku 2019. Fed šije růst sazeb na míru potřebám americké ekonomiky a nebude ji chtít poškodit - “zabít” současný růst. Vedlejší negativní dopad na rozvíjející se trhy ovšem minimálně řešit nebude. Zvlášť pokud by ho měla do dalšího zvyšování sazeb tlačit inflace, která může časem začít překvapovat vyššími hodnotami. Uvidíme ostatně již dnes, kdy je na programu zářijová jádrová inflace…





České koruně masivní výprodej na americkém akciovém trhu rozhodně nesvědčí a dostala se během včerejšího obchodování nad 25,80 EUR/CZK . Ve světle dnešní vyšší americké jádrové inflace se pravděpodobně nálada na globálních trzích jen tak nevylepší. V takovém případě se koruna může pokusit o test 25,90 EUR/CZK . Uvidíme, jak dlouho budeme čekat na jestřábí komentáře z ČNB indikující možnost růstu sazeb v listopadu.Americký prezident D. Trump se opět opřel od politiky Fedu, kterou označil za bláznivou, a uvedl: “nechápu, co mají (v centrální bance) za problém, že zvyšují úrokové sazby”. Trump mimo jiné reagoval na drastický výprodej akcií na Wall Street, který se odehrál včera. Dolar z takového dění logicky není nadšen a oslabil. Nicméně nemělo by to být asi na dlouho, neboť trajektorie zvyšování sazeb ze strany Fedu je vcelku jasně narýsovaná a obavy o jeho nezávislost jsou bezpředmětné (dost na tom, že první a druhý muž vedení Fedu jsou Trumpem jmenovaní lidé).Akciový výprodej, který postihl i dnes ráno Asii v čele s čínským trhem, však bude zatápět měnám z emerging markets, což se částečně přelije i do regionu, takže čekejme slabší zlotý i forint.Pokles na globálních akciových trzích s sebou včera stáhl i ropu Brent , jejíž cena poklesla o 3 %. Další ztráty - poháněné propadem akciových trhů v Číně a Japonsku - přidává ropa i dnes a její cena tak klesá již pod 82 USD /barel. Medvědí náladu posledních hodin pak umocnil i masivní nárůst zásob (+9,7 mil. barelů), o němž včera informoval Americký petrolejářský institut API. Na trh se dostavila námi očekávaná korekce, která může cenu posunout ještě blíže do okolí 80 USD /barel.Americká EIA ve svém včerejším reportu revidovala výhled na tržní bilanci globálního trhu s ropou. V tomto roce by měl trh skončit v menším deficitu (0,2 mil. barelů denně), v tom příštím by se pak měla bilance překlopit do přebytku (0,28 mil. barelů denně). Nižší totiž dle EIA bude jednak globální poptávka po ropě, kterou bude navíc doplňovat ještě svižnější růst americké produkce jak v tomto, tak i příštím roce.