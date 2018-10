Fed musí kalkulovat na rok dopředu. Trump se bojí, aby růst sazeb neuspěchal

Zaujal mě Trump, který se nechal slyšet, že s růstem sazeb v USA se nemusí podle něj tak moc spěchat. Musím se přiznat, že je to asi druhá věc, se kterou s Trumpem souhlasím (po tom, že by ostatní země NATO měly zvýšit výdaje na obranu).

Jde o to, že USA jsou nyní na vrcholu cyklu a reálně hrozí nebezpečí, že pokud to FED přežene, tak dopad na spotřebu domácností a investice (a sentiment domácnos t í a f irem) může být vyšší, což by mohlo „pomoci“ k recesi.

Problém je totiž ten, že USA jsou uzavřená ekonomika, kde kurz dolaru nehraje až tolik pro- nebo protiinf lační roli. To má ale ten důsledek, že zpoždění mezi změnou sazeb a jejich dopadem do reálného HDP může být klidně až 9 měsíců a dalších 6-9 měsíců může klidně trvat, než se tento vliv dostane do inf lace. Jinými slovy FED pozná za rok, jestli aktuální zvyšování sazeb bylo adekvátní, anebo přispěl k problému.



Jiří Polanský

analytik