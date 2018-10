Cena ropy Brent poklesla o 3 %

Pokles na globálních akciových trzích s sebou včera stáhl i ropu Brent , jejíž cena poklesla o 3 %. Další ztráty - poháněné propadem akciových trhů v Číně a Japonsku - přidává ropa i dnes a její cena tak klesá již pod 82 USD /barel. Medvědí náladu posledních hodin pak umocnil i masivní nárůst zásob (+9,7 mil. barelů), o němž včera informoval Americký petrolejářský institut. Na trh se dostavila námi očekávaná korekce, která může cenu posunout ještě blíže do okolí 80 USD /barel.Americká EIA ve svém včerejším reportu revidovala výhled na tržní bilanci globálního trhu s ropou. V tomto roce by měl trh skončit v menším deficitu (0,2 mil. barelů denně), v tom příštím by se pak měla bilance překlopit do přebytku (0,28 mil. barelů denně). Nižší totiž dle EIA bude jednak globální poptávka po ropě, kterou bude navíc doplňovat ještě svižnější růst americké produkce jak v tomto, tak i příštím roce.